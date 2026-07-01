Crecen los reclamos contra la gestión de Jalil: escuelas, fallas eléctricas y rutas intransitables

Mientras el gobierno de Raúl Jalil ratifica su apuesta por el litio, los servicios e infraestructura en Catamarca continúan siendo motivo de reclamos por parte de vecinos, padres de alumnos y usuarios que denuncian problemas sin resolver en materia de electricidad, rutas, mantenimiento urbano y establecimientos educativos.

En las últimas semanas se multiplicaron las situaciones y crece la preocupación en la comunidad. Uno de los focos más críticos se instaló en la localidad de La Puntilla, Tinogasta: padres de los alumnos de la Escuela N° 309 decidieron tomar el establecimiento educativo para exigir una solución de fondo a los problemas eléctricos que arrastra el edificio y que impiden el normal dictado de clases.

Las familias rechazaron tajantemente la realización de arreglos parciales o "parches" y reclamaron el reemplazo integral del sistema. Según señalaron, las condiciones edilicias actuales representan un riesgo físico real tanto para los estudiantes como para el cuerpo docente.

El malestar social se traslada a las calles y rutas de la provincia, pero la distancia entre las demandas comunitarias y la agenda oficial parece ampliarse cada vez más. Este martes, el mandatario catamarqueño asistió como uno de los invitados a la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. Su presencia no pasó desapercibida, ya que el Gobierno nacional convocó únicamente a los gobernadores que mantuvieron diálogo institucional con Santilli durante su paso por el Ministerio del Interior.

Horas más tarde, Jalil también participó de la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Argentina con motivo del Día de la Independencia estadounidense. El encuentro se realizó en la residencia del embajador Peter Lamelas y reunió al presidente Javier Milei, gobernadores, funcionarios nacionales, empresarios y representantes del cuerpo diplomático.

El tendido eléctrico, un fuerte reclamo en Catamarca

La infraestructura energética también quedó bajo la lupa tras los reclamos de familias residentes en La Quebrada y Cigali Mayu. Los vecinos denunciaron que llevan años esperando conexiones eléctricas formales. "Decenas de hogares aún dependen de conexiones precarias, velas y leña para afrontar la vida cotidiana", manifestaron los afectados de acuerdo a lo detallado por El Aconquija.

Ante esta situación, desde la empresa distribuidora EC SAPEM señalaron que las obras solicitadas son técnicamente factibles. Sin embargo, aclararon que para avanzar se deberán realizar relevamientos previos y cumplirse distintos procedimientos administrativos orientados a evaluar la viabilidad de cada situación en particular.

Rutas en peligro: el Totoral sufre el freno de la obra pública

El estado de los caminos constituye otro de los puntos de conflicto más urgentes. Vecinos y automovilistas advirtieron sobre el severo deterioro que presenta la Ruta Nacional 38, con especial gravedad en el tramo de la Cuesta del Totoral, donde se constató la presencia de baches profundos y una señalización deficiente.

La respuesta institucional expone la crisis que atraviesa el sector de la construcción a nivel federal. Desde Vialidad Nacional explicaron que el contrato de mantenimiento del tramo atraviesa un proceso de rescisión debido a la paralización de la obra pública nacional. Como consecuencia, el organismo admitió que actualmente solo se pueden ejecutar tareas básicas de conservación, lejos de las reparaciones estructurales que requiere la traza.