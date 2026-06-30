Santilli mantuvo encuentros con gobernadores antes de jurar como jefe de Gabinete

La asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros estuvo marcada por una fuerte presencia de gobernadores. En total, 13 mandatarios provinciales participaron de la jornada de jura.

En la previa del acto oficial, Santilli encabezó encuentros con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y con el mandatario de San Juan, Marcelo Orrego. Las reuniones se desarrollaron horas antes de la ceremonia de jura y formaron parte de la agenda política del flamante jefe de Gabinete.

Más tarde, el funcionario compartió una fotografía institucional junto a gobernadores de distintos puntos del país y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. También estuvo presente su esposa, Analía Maiorana.

Qué gobernadores acompañaron la asunción de Diego Santilli

La imagen institucional reunió a dirigentes de diferentes provincias y de distintos signos políticos.

Participaron del encuentro:

Raúl Jalil (Catamarca).

Martín Llaryora (Córdoba).

Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Carlos Sadir (Jujuy).

Alberto Weretilneck (Río Negro).

Marcelo Orrego (San Juan).

Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Claudio Vidal (Santa Cruz).

Rolando Figueroa (Neuquén).

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A ellos se sumaron durante la ceremonia de jura el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y el mandatario chaqueño, Leandro Zdero.

La jura de Santilli

El ex ministro del Interior juró como jefe de Gabinete este martes, en una ceremonia en la que estuvo también el jefe de Gabinete saliente, Manuel Adorni, a quien le dio un abrazo del que participó también el presidente Javier Milei.

Santilli había sido anunciado el domingo, un día después de la renuncia de Adorni. "Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron. Voy a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas", agradeció Santilli en su cuenta de X.