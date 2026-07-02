Qué pasa si España gana, empata o pierde ante Austria en el Mundial 2026

La Selección de España enfrenta a Austria en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el objetivo de concretar su clasificación a octavos después de haber quedado en primer lugar del Grupo H por delante de Cabo Verde.

La "Furia Roja", que cuenta con Lamine Yamal como su máxima estrella sabe que necesita un triunfo para seguir avanzando en la Copa del Mundo en la que sueña con bordar su segunda estrella, aunque tendrá un fuerte rival enfrente. El conjunto español cosechó dos victorias y una derrota en la fase de grupos. En el debut no se sacaron ventajas con el equipo caboverdiano, en la segunda fecha golearon 4 a 0 a Arabia Saudita y por último contra Uruguay ganaron 1 a 0. Por su parte, los austríacos se impusieron 3 a 1 contra Jordania, pero cayeron ante Argentina por 2 a 0 y empataron 3 a 3 con Argelia.

Qué pasa si España gana, empata o pierde contra Austria en el Mundial 2026

Si España pierde

Al término de los 90 minutos, se quedará afuera del Mundial 2026.

Si Austria gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a octavos de final donde se enfrentaría con el ganador de Portugal vs. Croacia, que jugarán hoy a las 20 horas de nuestro país.

Si España empata

Al término de los 90 minutos, irán al alargue y, si persiste la igualdad, se definirá al vencedor por penales.

Austria va por el batacazo contra España en el Mundial 2026

España vs. Austria en el Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre la "Furia Roja" y el combinado austríaco tendrá lugar este jueves 2 de julio desde las 16 horas de nuestro país en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. El arbitraje estará a cargo del sueco Glenn Nyberg y la transmisión será a través de DSports y Flow, además de las plataformas DAZN, DGO y Paramount+.

España vs. Austria: quién gana el partido de 16avos, según la IA

El cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre España y Austria ya está bajo el análisis de los principales modelos de Inteligencia Artificial y los algoritmos predictivos, que inclinan de forma contundente la balanza a favor del conjunto ibérico.

Los detalles y el veredicto de la IA según Gemini para este emocionante duelo de eliminación directa destacan lo siguiente:

El Pronóstico de la IA: ¿Quién gana?

Las simulaciones matemáticas y los análisis de datos dan como clara favorita a España para avanzar a los octavos de final.

El marcador más probable: Los modelos predictivos apuntan con mayor frecuencia a un triunfo de La Roja por 2-0 o 3-0 .

Probabilidades estimadas (tiempo reglamentario): Victoria de España: 68% - 72% Empate (prórroga/penales): 18% - 20% Victoria de Austria: 10% - 12%



¿En qué se basa la IA para este análisis?