La boda de Taylor Swift y Travis Kelce fascina y desconcierta a los medios de comunicación

FOTO DE ARCHIVO: NFL: Super Bowl LVIII: San Francisco 49ers contra Kansas City Chiefs

La ​relación sentimental entre Taylor Swift y Travis Kelce se ha desarrollado a la vista de todos, pero la estrella del pop y el jugador de la ‌NFL han logrado, hasta ahora, ‌mantener en secreto los planes para la boda, lo que ha dejado a los fans, a los detectives de Internet y a los medios de comunicación buscando a toda prisa pistas sobre qué pueden esperar.

La pareja no ha hecho ninguna declaración pública sobre sus planes y Reuters no ha podido confirmar ni la fecha ni el lugar de la boda, que se espera que tenga lugar esta misma semana.

"Nos llegan pequeños ​fragmentos de información que, ⁠de nuevo, podrían ser señuelos, por lo que sabemos", afirmó Elana Fishman, directora de ‌estilo y compras de la sección Page Six del New York ⁠Post. "Pero la verdad es que, quiero decir, la ⁠seguridad y el secretismo que rodean este evento son impresionantes, a nivel del Pentágono".

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Incluso antes de que Swift y Kelce anunciaran su compromiso en Instagram, con el pie de ⁠foto "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", ​los fans ya llevaban tiempo especulando sobre el lugar ‌más adecuado para lo que, en la cultura ‌pop, equivaldría a una boda real.

La web de famosos TMZ informó de que ⁠las invitaciones llegaron —con marca de agua para evitar filtraciones— con la hora y el lugar deliberadamente vagos. La sección "Page Six" del New York Post informó de que un organizador de bodas conocido por organizar eventos fastuosos se llevó el encargo, al menos ​en parte, por ‌su discreción.

Los portavoces de la pareja no respondieron a las solicitudes de comentarios. TMZ tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

DETECTIVES DE INTERNET SE PONEN MANOS A LA OBRA

Las vacaciones de la pareja en el lago de Como, Italia, en mayo de 2024, desataron especulaciones de que estaban inspeccionando ⁠posibles lugares para la boda, como la Villa d’Este. La plataforma nupcial Wedding Chicks compartió una publicación en Instagram que sugería que la boda se celebraría en la mansión frente al mar de Swift en Rhode Island, donde ha organizado fiestas del 4 de julio repletas de estrellas.

Cinco periodistas del New York Times firmaron conjuntamente un artículo en el que informaban de que el Madison Square Garden acogería un evento de varios días, que comenzaría con ‌una reunión íntima el 2 de julio, seguida de una celebración más fastuosa al día siguiente, con unos 1.000 invitados.

El Times se negó a comentar sus planes de cobertura de la celebración.

Los detectives de Internet han rastreado las agendas en busca de posibles invitados. Han descubierto que la actriz Mariska Hargitay, a quien se vio recientemente con Swift en ‌un partido de los New York Knicks, ha cancelado las representaciones de este viernes de su obra de Broadway "Every Brilliant Thing", y que el cantante de country Kenny Chesney ha cancelado ‌sus conciertos del viernes ⁠y el sábado en Las Vegas.

El coeditor jefe de Billboard, Jason Lipshutz, se muestra escéptico y afirma que todo podría ser una elaborada ​artimaña.

"A ella le gusta dar la vuelta a las expectativas, y esto sin duda encaja en esa línea", afirmó Lipshutz.

Con información de Reuters