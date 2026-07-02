Portugal vs. Croacia: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección de Portugal se enfrentará a su par de Croacia este jueves 2 de julio desde las 20 hs (horario de Argentina) en el Toronto Stadium de Canadá. Se trata de un duelo con eliminación directa donde ambos combinados europeos buscarán pasar a octavos, pero además tiene un condimento histórico para los futboleros: puede ser la última cita mundialista de Cristiano Ronaldo o de Luka Modrić.

Ambos finalizaron la fase de grupos del Mundial 2026 como segundos en sus respectivos grupos. Sin embargo, las estadísticas señalan a uno de los dos combinados como el que tiene mayor probabilidad de ganar el partido.

Portugal vs. Croacia: quién gana el partido, según la IA en el Mundial 2026

Tras analizar el desempeño de ambos combinados, la IA señaló que el partido será sumamente equilibrado, pero podría tener una leve ventaja la Selección de Portugal. El equipo dirigido por el español Roberto Martínez cuenta con una de las plantillas más ricas y jóvenes en la zona de gestación y ataque, destacando figuras como Vitinha, Bruno Fernandes y João Félix, quienes complementan a la perfección la vigencia goleadora de Cristiano Ronaldo.

La IA considera que Portugal podría obtener la victoria, aunque de manera muy ajustada

Durante la fase de grupos, el equipo luso clasificó como segundo del Grupo K tras cosechar cinco puntos, producto de un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo, una contundente goleada 5-0 frente a Uzbekistán y una igualdad sin goles ante la siempre competitiva Colombia.

Mientras que Croacia también finalizó en la segunda ubicación del Grupo L. Pese a comenzar el certamen con el pie izquierdo tras caer 4-2 ante Inglaterra, los conducidos por Zlatko Dalić demostraron una vez más el orgullo y la templanza que los caracteriza al recuperarse con victorias clave sobre Panamá (1-0) y Ghana (2-1).

La jerarquía e inteligencia de Luka Modrić en el mediocampo, secundado por Mateo Kovačić, sigue siendo el motor de un equipo subcampeón en 2018 y tercero en 2022, acostumbrado a los partidos de alta presión y con un bloque defensivo sumamente combativo liderado por Joško Gvardiol.

¿Podría haber un empate? Qué pasaría

La comparativa de la IA se inclina hacia Portugal debido a su mayor profundidad de recambio y la frescura física en los últimos metros del campo. No obstante, los antecedentes recientes muestran que la paridad es muy similar. Incluso, hay que recordar el empate 1-1 en su último choque por la Liga de Naciones de la UEFA a finales de 2024.

Las simulaciones prevén un encuentro dinámico con situaciones para ambos bandos, estimando que las dos selecciones lograrán vulnerar las vallas rivales. Según los principales pronósticos de la IA, el marcador podría ser la victoria de Portugal 2 a 1, lo que sellaría el pase de los lusos a los octavos de final del Mundial 2026.

En caso de encontrarse empatados al finalizar los 90 minutos, habrá un alargue de 30 minutos (con dos tiempos de 15 cada uno) para que se defina el ganador. Si se mantiene durante el alargue, se desempata en penales.