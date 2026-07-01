Portugal afrontará la fase eliminatoria como si fuera un "segundo Mundial", afirma DT Martínez

Portugal afrontará la fase eliminatoria como si fuera un "segundo Mundial" cuando se enfrente a Croacia por los dieciseisavos de final el jueves en Toronto, dijo el entrenador Roberto Martínez.
El elenco luso empató con la República Democrática del Congo y con Colombia, y goleó 5-0 a Uzbekistán, para terminar segunda en el Grupo K, por detrás de los sudamericanos.
"Mañana comenzaremos el segundo Mundial; la preparación ha sido muy importante", afirmó Martínez, refiriéndose a los tres partidos de la fase de grupos que calificó de "difíciles".
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Martínez dijo a periodistas que es consciente del reto que supondría Croacia, subcampeona del mundo en 2018 y tercera en 2022. "Croacia es un equipo que conocemos muy bien. Ellos también conocen nuestros puntos fuertes y nuestro talento, así que será un partido muy reñido", sostuvo.
El español fue objeto de críticas después de que Cristiano Ronaldo jugara los 90 minutos completos contra Colombia, y la prensa portuguesa expresó su preocupación por la falta de minutos de juego de su otro delantero, Gonçalo Ramos.
Martínez restó importancia a esas preocupaciones el miércoles, afirmando que sus jugadores saben lo que se espera de ellos y estarán preparados cuando se les necesite.
Gran parte de la atención sobre el terreno de juego se centrará en Ronaldo, de 41 años, y Luka Modrić, de 40, ya que los capitanes se enfrentarán en lo que se prevé que sea el último partido del Mundial para uno de ellos.
Martínez elogió a ambos jugadores como iconos del deporte, que están "por encima de la opinión pública".
"La gente habla de la edad, pero la edad es solo un número. Lo que importa es lo que hacen y el ejemplo que dan en el vestuario", señaló.
Con información de Reuters