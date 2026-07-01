Tuchel duerme temprano, pero pide que dejen a los niños de Inglaterra quedarse despiertos

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Inglaterra vs. República Democrática del Congo

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, no pudo ver en ‌acción a su próximo ‌rival en el Mundial debido a su rutina de acostarse temprano, pero después de que su equipo remontara para vencer a la República Democrática del Congo y clasificarse para los octavos de final, pidió a los ​padres ingleses que ⁠dejen a los niños quedarse despiertos.

Harry Kane ‌marcó dos goles en los últimos ⁠minutos de la victoria ⁠por 2-1 del miércoles sobre la República Democrática del Congo, con lo que Inglaterra se enfrentará ⁠a México en el Estadio Azteca ​el domingo.

México venció a Ecuador el ‌martes por la noche, ‌pero, dado que el inicio del partido ⁠se retrasó una hora debido a las malas condiciones meteorológicas, Tuchel decidió no ver el encuentro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Me alegré de ver la primera ​parte, pero ‌luego dejaron de retransmitirlo y me fui a dormir a las 10", explicó Tuchel a los periodistas tras la victoria de Inglaterra.

"Es muy inusual en ⁠mí, pero por alguna razón me acuesto muy temprano durante este Mundial y no lo vi. Vi el resultado, por supuesto, y vi que no encajaron ningún gol, así que será un partido difícil".

A continuación, Tuchel dirigió un mensaje a ‌los padres de Inglaterra que quizá tengan dificultades para acostar a sus hijos en medio del partido que se disputará a última hora del domingo con el colegio al día siguiente ‌por la mañana.

"Dejen que vean el fútbol", dijo Tuchel.

"Quedan muchos días de colegio por delante, pero el ‌Mundial es ⁠cada cuatro años. Dentro de cuatro días habrá un partido muy, muy ​importante. Necesitamos el apoyo de todos, y especialmente el de los niños".

Con información de Reuters