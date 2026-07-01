Novedades en el caso de Ernestina Pais: un famoso reveló que fue llamado a declarar

Un famoso tendrá que declarar por la muerte de Ernestina Pais.

La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó un giro en las últimas horas. A cinco días del accidente en el que la periodista y conductora fue embestida por una formación del Tren de la Costa en Martínez, la Justicia dispuso nuevas medidas para reconstruir sus últimos minutos, y una de ellas involucra a una figura conocida del espectáculo.

Se trata del director teatral José María Muscari, amigo de la conductora, que fue citado a declarar como testigo en la causa. Su comparecencia quedó fijada para este jueves.

Muscari reveló que deberá declarar en la causa.

El celular, pieza clave de la investigación

El eje de esta etapa pasa por el teléfono de la víctima. La fiscal Carolina Asprella, a cargo de la Fiscalía N°1 de San Isidro, ordenó el peritaje del iPhone 16 de Pais, que fue rescatado dentro del vehículo y sobrevivió al impacto.

El objetivo es determinar si la periodista estaba hablando por teléfono, enviando mensajes o usando alguna aplicación en el momento exacto del choque. Según explicaron los investigadores, de comprobarse que había una comunicación en curso, la persona que estaba del otro lado también podría ser convocada a declarar. A esa medida se sumó un peritaje sobre el vehículo, que quedó a cargo de la Policía Científica de San Martín.

Por qué citaron a Muscari

Al revisar el registro del celular, los peritos encontraron numerosas llamadas de Muscari en las horas previas al siniestro. La explicación preliminar sería sencilla: esa noche, Pais debía presentarse a una función de "El divorcio del año", la obra que protagonizaba, en Tigre. Al advertir que la actriz no llegaba, el director habría empezado a llamarla de manera reiterada. Por eso su testimonio resulta clave para reconstruir la cronología de los últimos minutos.

Muscari explicó su situación en redes sociales.

Desde el entorno judicial fueron claros en un punto: la convocatoria a Muscari es en calidad de testigo y no implica que esté acusado ni bajo sospecha.

En paralelo, la fiscalía aguarda los resultados de los estudios toxicológicos, que permitirán establecer si Pais había ingerido alcohol u otras sustancias. Una fuerte versión, aún no confirmada, sostiene que la conductora llegaba tarde a la función, aunque la causa del siniestro sigue sin determinarse oficialmente. El informe preliminar de la autopsia, que ya confirmó que murió por un traumatismo craneal, podría conocerse entre el viernes y el lunes. En medio del dolor, su hermana Federica aportó un consuelo: aseguró que Ernestina "no sufrió".