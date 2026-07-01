Portugal lleva consigo a Jota al partido con Croacia, en el aniversario de su fallecimiento

FOTO DE ARCHIVO: El artista John Culshaw trabaja en un mural dedicado al fallecido futbolista del Liverpool Diogo Jota, en la fachada de un pub de Liverpool

​Cuando Portugal salga al campo para enfrentarse a Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial el jueves en Toronto, ‌en el estadio seguirá siendo ‌2 de julio. En su país, sin embargo, ya será 3 de julio, una fecha que tiene un significado que va más allá del fútbol.

Habrá pasado exactamente un año desde la muerte de Diogo Jota, el delantero de la selección portuguesa y del Liverpool cuya habilidad, olfato goleador y dedicación a la selección lo convirtieron en uno ​de sus jugadores más ⁠queridos.

Jota, de 28 años, y su hermano André Silva fallecieron ‌en un accidente de tráfico en el noroeste de ⁠España cuando su Lamborghini se salió de ⁠la carretera y se incendió.

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El aniversario despertará sin duda emociones entre compañeros, aficionados y cuerpo técnico, que han dedicado el último mes a ⁠garantizar que su recuerdo siga siendo una parte visible de ​su campaña, con homenajes entretejidos en su trayectoria ‌hacia el Mundial.

El DT de Portugal, ‌Roberto Martínez, que ha descrito a Jota como "nuestra luz", lo ⁠nombró miembro honorario de su plantilla para el Mundial.

Ruben Neves lleva el dorsal número 21 de Jota, mientras que el primer ministro del país, Luís Montenegro, obsequió a los jugadores muñequeras con su nombre.

Sus ​padres, Isabel ‌y Joaquim Silva, se secaron las lágrimas en las gradas durante un emotivo homenaje celebrado antes del primer partido de Portugal en el Mundial.

"Hay tantas razones para ganar el partido, y además está este factor adicional, este día tan ⁠especial; tenemos toda la motivación: por nuestras familias, por Diogo Jota, por todo el país, por todo Portugal", declaró el miércoles el defensa Vitinha.

El momento en que se disputa el partido añade otra capa de emoción. Para muchos de los jugadores de Portugal, Jota era más que un compañero.

Formaba parte de una generación que ayudó a mantener al país entre ‌la élite del fútbol, una figura de confianza en el vestuario que aportó goles y momentos cruciales.

Jota marcó 14 goles en 49 partidos con Portugal y, tras perderse el Mundial 2018 por lesión, habría formado parte de la convocatoria este año.

Aunque el paso del tiempo apenas ha aliviado ‌el dolor, el fútbol, inevitablemente, sigue adelante.

"Diogo Jota era un jugador muy querido por el pueblo portugués", afirmó Miguel De Silva, el propietario luso-canadiense del ‌bar deportivo Amigos ⁠da Dundas, situado en el barrio de Little Portugal de Toronto. "Creo que va a ser algo especial lo ​que va a aportar a los jugadores portugueses. Una razón más para que ganen el partido".

Con información de Reuters