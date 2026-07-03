Novorosíisk suspende venta de gasolina a conductores, en medio de crisis del combustible en Rusia

Imagen de archivo de autos haciendo cola para repostar en una gasolinera de Rosneft en Rostov del Don, Rusia.

La ciudad rusa de Novorosíisk anunció el viernes la suspensión de la venta de gasolina ‌a los conductores particulares ‌y la localidad turística de Anapa, en el mar Negro, dijo que los cosacos están ayudando a evitar conflictos en las gasolineras, a medida que se agravaba la crisis del combustible tras los ataques ucranianos.

Largas colas de autos se extienden ahora en las ​gasolineras de toda ⁠Rusia, mientras los conductores sufren las consecuencias de ‌los ataques ucranianos contra las infraestructuras energéticas, ⁠destinados a presionar a Rusia ⁠para que firme la paz tras más de cuatro años de guerra.

Estos ataques, que se producen tras los bombardeos ⁠rusos contra instalaciones eléctricas ucranianas, han obligado ​al tercer mayor productor de petróleo ‌del mundo a importar gasolina ‌desde sitios tan lejanos como India y a ⁠imponer límites a la cantidad que los conductores pueden comprar en algunas zonas, así como otras medidas.

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Al anunciar la suspensión de la venta de gasolina a ​los ‌particulares en Novorosíisk, el mayor puerto ruso del mar Negro para la exportación de petróleo, las autoridades anunciaron la emisión de "tarjetas de combustible" para la compra por parte de los servicios ⁠municipales, las empresas y los empresarios.

El gasóleo seguía estando disponible en ocho estaciones de servicio, según las autoridades.

Como muestra de la preocupación por que la situación se agrave en Anapa, un popular destino vacacional en la región sureña de Krasnodar, la administración municipal comunicó a través ‌de Telegram que los cosacos estaban ayudando a mantener el orden mientras los autos hacen cola para repostar.

"Regulan el flujo de tráfico, evitan conflictos e intentos de llenar bidones con combustible y se aseguran de que la ‌cola se mantenga de forma ordenada", indicó la publicación difundida a última hora del jueves.

Los cosacos son una comunidad ‌histórica, tanto militar ⁠como social, conocida por sus característicos uniformes y gorros de piel. Por tradición protegían ​las zonas fronterizas de Rusia, pero en los últimos años se ha recurrido a ellos en ocasiones para reforzar a la policía.

(Editado en español por Carlos Serrano)