En medio de la ola polar: los mejores trucos para secar la ropa en invierno (Foto: Freepik)

Con la llegada del invierno comenzó la ola polar y, a pesar del frío y los días nublados, la ropa hay que lavarla de todas formas. Para que las prendas se sequen y queden sin olor a humedad, hay diferentes trucos caseros que se pueden implementar.

Invierno 2026: estos son los mejores cuatro trucos para secar la ropa

No hace falta tener electrodomésticos especiales para que tu ropa quede seca en pleno invierno. Si bien es difícil que salga el sol, hay diferentes formas de acelerar el proceso de secado:

1. Sacudir las prendas

Se trata de un gesto simple, pero efectivo. Solo hay que sacudir energéticamente cada prenda antes de colgarla en el tender. La práctica ayuda a eliminar las arrugas, separar las fibras de las prendas y que el aire circule de mejor manera entre la tela. Así, la humedad de la ropa se evapora más rápido. Además, hace que el planchado posterior sea mucho más simple.





Uno de los grandes trucos es colocar el tender cerca de una fuente de calor, desde estufas, radiadores y hasta bolsas de agua caliente (Foto: Freepik)

2. Acerca la ropa a una fuente de calor

Colgá la ropa cerca, nunca encima, de fuentes de calor como estufas, radiadores o calefactores puede reducir muchísimo el tiempo de secado y evitar el olor a humedad en las prendas. Lo mejor es que queden a una distancia segura, especialmente para que la textura de las prendas no se dañe y no haya problemas en la seguridad doméstica. Si probás esta técnica, asegúrate de que no haya tejidos demasiado cerca del calor.

3. Truco neerlandés

Similar al truco de la fuente de calor, se trata de un hábito habitual en los Países Bajos, donde predomina el clima húmedo. Solo se necesita una bolsa de agua caliente: hay que ponerla secar del tender para que eleve la temperatura del ambiente y el secado sea muchísimo más rápido, especialmente si hay buena ventilación.

4. Tener un ventilador

Para quienes no tienen deshumificadores, el ventilador es un gran aliado para secar la ropa en invierno. El electrodoméstico tiene que estar dirigido hacia el tender con la ropa mojada, ya que el aire en movimiento contribuye a la evaporación incluso en ambientes fríos.