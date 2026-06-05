Quién se va de Gran Hermano el lunes 8 de junio 2026, según las encuestas

Cinco nombres en la cuerda floja y una sanción fulminante

La recta final de Gran Hermano Generación Dorada suma cada vez más tensión y expectativa entre los seguidores del reality de Telefe. Con la placa de nominados ya definida, las encuestas en redes sociales comenzaron a marcar tendencias de cara a la gala de eliminación del lunes 8 de junio, donde uno de los participantes deberá abandonar la competencia.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano

La última gala estuvo marcada por momentos de incertidumbre para los participantes que se encontraban en riesgo de eliminación. Durante la emisión, Santiago del Moro anunció los nombres de los jugadores que lograron salir de la placa gracias al apoyo del público, garantizando así una semana más dentro de la casa.

Tras esas definiciones, la lista de participantes que continúan en zona de riesgo quedó reducida a cinco integrantes. Ellos serán los protagonistas de una nueva instancia decisiva dentro de Gran Hermano, donde la permanencia dependerá exclusivamente de la votación de los televidentes.

Los nominados son:

Juanicar

Gisela "Yipio" Pintos

Brian Sarmiento

Franco Zunino

Matías Hanssen

Cabe recordar que Matías Hanssen llegó a esta instancia luego de haber sido fulminado por incumplir reglas establecidas dentro del reality.

Qué cambia en la votación de Gran Hermano

Una vez conformada la placa definitiva, el sistema de votación sufrió una modificación importante. A diferencia de otras semanas, donde el público debía elegir a quién quería que continuara en la casa, ahora el voto pasó a ser negativo.

Esto significa que los seguidores de Gran Hermano deberán seleccionar al participante que desean eliminar. Este mecanismo suele generar cambios importantes en las estrategias de los fanáticos y puede alterar los pronósticos a medida que se acerca la gala.

La modalidad negativa suele favorecer a los jugadores con menor rechazo entre la audiencia y castigar a aquellos que generan mayores divisiones o polémicas dentro y fuera de la casa.

Quién se iría de Gran Hermano según las encuestas

¿Quién es el máximo candidato a cruzar la puerta?

Mientras avanza la votación oficial, las encuestas realizadas en redes sociales comenzaron a ofrecer un panorama preliminar sobre las preferencias del público. De acuerdo con los sondeos publicados en X por el especialista en realities Fefe Bongiorno, el participante que concentra la mayor intención de voto negativo es Franco Zunino. Según estos relevamientos, el jugador aparece al frente de las preferencias para abandonar la competencia en la próxima gala.

Detrás de él se ubica Brian Sarmiento, quien también registra un porcentaje significativo de votos negativos en las encuestas difundidas durante los últimos días.

Aunque este tipo de mediciones no tienen validez oficial ni representan necesariamente el resultado final, suelen convertirse en una referencia seguida de cerca por los fanáticos del programa para anticipar posibles desenlaces.

La definición llegará el lunes 8 de junio

A medida que se acerca una nueva eliminación, la tensión aumenta entre los participantes que permanecen nominados. Cada voto puede resultar determinante en una etapa del juego donde las diferencias suelen ser mínimas y cualquier movimiento del público puede modificar el resultado.

Por ahora, las encuestas ubican a Franco Zunino como el principal candidato a dejar la casa de Gran Hermano el próximo lunes 8 de junio. Sin embargo, la decisión definitiva quedará en manos de los televidentes, que tendrán la última palabra cuando se cierre la votación y se conozca quién será el nuevo eliminado del reality más visto de la televisión argentina.