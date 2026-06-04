Presidente de Kenia dice que plan de EEUU de construir un centro para el ébola es "lo correcto"

El presidente keniano, William Ruto, durante un acto en los Union Buildings de Pretoria, Sudáfrica.

El ​presidente de Kenia, William Ruto, afirmó el jueves que su Gobierno está haciendo "lo correcto" al permitir que ‌Estados Unidos instale un centro ‌de cuarentena para el ébola en su país.

Las imágenes de satélite a las que ha tenido acceso Reuters muestran que el Gobierno estadounidense está avanzando de forma rápida en la puesta en marcha de las instalaciones en una base aérea situada en el centro de Kenia, a pesar ​de las protestas y ⁠de las órdenes judiciales que lo impiden.

El Departamento de ‌Estado estadounidense no respondió de inmediato a las ⁠solicitudes de comentarios.

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El centro, instalado ⁠en Nanyuki, una localidad del centro de Kenia, albergará una unidad de 50 camas para estadounidenses que puedan haber estado expuestos ⁠al virus, que ha infectado a cientos de personas ​en la República Democrática del Congo, epicentro ‌del brote. La vecina Uganda ha ‌registrado 16 casos.

"Puedo decirles sin temor a contradecirme, y ⁠puedo mirar a todos a los ojos (...) y decirles que estamos haciendo lo correcto", declaró Ruto en una rueda de prensa durante su visita de Estado a Sudáfrica. "Sería muy ​lamentable que, ‌ante una solicitud de los estadounidenses para establecer unas instalaciones a su costa, nos negáramos; daríamos una imagen muy inhumana".

Desde el 27 de mayo se ha despejado una parcela de terreno de unos 0,046 ⁠kilómetros cuadrados dentro de la base aérea de Laikipia, según imágenes de satélite a las que ha tenido acceso Reuters.

El 4 de junio, se había instalado un conjunto de tiendas blancas conectadas entre sí en medio del claro, donde parece haberse extendido asfalto. En la zona despejada, situada al este de la pista, ‌también se observan otras estructuras, maquinaria de movimiento de tierras y otros vehículos.

El jueves aterrizaron más vuelos en la base aérea, con personas y maquinaria pesada a bordo, según informó un testigo presencial a Reuters.

Al menos dos personas murieron más temprano en ‌la semana en las protestas contra la base en Nanyuki.

Un tribunal keniano ordenó por primera vez la suspensión de las obras de ‌las instalaciones para ⁠el ébola el 28 de mayo. La embajada de Estados Unidos en Nairobi indicó que ​está colaborando con el Gobierno keniano para resolver cualquier objeción.

Con información de Reuters