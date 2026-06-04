Cuál es la época más barata para viajar a Chile: la guía que buscan los argentinos para ahorrar en 2026.

Chile sigue siendo uno de los destinos preferidos de los argentinos, ya sea para hacer compras, disfrutar de la nieve, recorrer ciudades como Santiago o escaparse a la costa del Pacífico. Sin embargo, el momento elegido para viajar puede marcar una diferencia importante en el presupuesto final.

La temporada más barata: entre marzo y junio

De acuerdo con las tendencias del mercado turístico, los meses más económicos para viajar a Chile suelen ser marzo, abril, mayo y la primera quincena de junio. Una vez finalizadas las vacaciones de verano y antes del inicio de la temporada de esquí, disminuye la demanda de vuelos, hoteles y excursiones.

En esos meses es posible encontrar tarifas aéreas entre un 20% y un 40% más bajas que durante enero, febrero o las vacaciones de invierno. Además, los hoteles suelen lanzar promociones para atraer turistas fuera de temporada. En Santiago, por ejemplo, un alojamiento tres estrellas puede conseguirse desde 45.000 a 70.000 pesos chilenos por noche, mientras que en verano o durante la temporada de nieve esos mismos establecimientos pueden superar los 100.000 pesos chilenos.

Cuánto cuesta hoy viajar a Chile

Tomando como referencia el tipo de cambio actual, 1 peso argentino equivale aproximadamente a entre 0,60 y 0,65 pesos chilenos. Esto significa que para obtener 100.000 pesos chilenos se necesitan alrededor de 155.000 a 165.000 pesos argentinos.

Presupuesto diario estimado en Santiago:

Hostel o habitación económica: 25.000 a 40.000 pesos chilenos.

Hotel tres estrellas: 45.000 a 70.000 pesos chilenos.

Almuerzo en restaurante informal: 8.000 a 15.000 pesos chilenos.

Transporte público diario: 3.000 a 5.000 pesos chilenos.

Café o desayuno: 3.000 a 6.000 pesos chilenos.

¿Conviene viajar para hacer compras?

A pesar de que la diferencia de precios ya no es tan extrema como en 2024, muchos argentinos continúan cruzando la cordillera para comprar indumentaria, tecnología y artículos para el hogar. El fenómeno llegó a generar un fuerte crecimiento del comercio chileno impulsado por visitantes argentinos. Las mayores ventajas suelen encontrarse en tecnología, zapatillas y ropa deportiva, indumentaria de marcas internacionales, productos de outdoor y electrodomésticos seleccionados.

Entre los viajeros frecuentes existe consenso en que no suele convenir llevar grandes cantidades de pesos argentinos para cambiarlos directamente en Chile, ya que las cotizaciones suelen ser menos favorables. Muchos recomiendan utilizar tarjetas internacionales, dólares o cuentas en moneda extranjera para obtener mejores tipos de cambio.

Si el objetivo es gastar lo menos posible, la combinación ideal es viajar entre abril y junio, reservar vuelos con al menos dos meses de anticipación y evitar los fines de semana largos. En esos meses se encuentran las tarifas más bajas del año y una menor cantidad de turistas, lo que permite disfrutar de destinos como Santiago, Valparaíso o Viña del Mar con precios considerablemente más accesibles que en temporada alta.