Conflicto por el transporte público: la UTA confirmó que habrá medidas de fuerza si no se pagan salarios

Luego de que la Federación de Empresarios del Transporte encendiera las alarmas por la profunda crisis que atraviesa el sector, no se descarta que en ciertos distritos no se abonen los sueldos en tiempo y forma. El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Corrientes, José Luis Sabao, advirtió sobre la posibilidad de medidas de fuerza en las próximas horas en caso de que no se acrediten los sueldos correspondientes a marzo.

Las empresas de transporte público comenzaron con la reducción de la frecuencia de los colectivos y argumentaron la decisión por no poder afrontar la suba de costos que produjo el fuerte aumento del precio del combustible a raíz del conflicto en Medio Oriente. Desde el Gobierno rechazaron la medida y la calificaron como una estrategia extorsiva para obtener más subsidios.

El director de la Cámara Empresarial del transporte urbano de Buenos Aires, Marcelo Pasciuto, alertó que "las empresas no tienen el sueldo para pagar mañana" , por lo que tienen que darse determinadas condiciones para que los colectivos funcionen este miércoles.

Sabao señaló que, por el momento, la situación en territorio correntino se mantiene dentro de la normalidad, aunque con cautela. “Hasta ahora está todo normal, pero esperamos al miércoles, que es el cuarto día hábil, para ver qué ocurre con el pago de los sueldos”, indicó en diálogo con Redacción de Radionord. No obstante, el dirigente remarcó que el cumplimiento salarial será determinante para evitar acciones de reclamos, en un escenario de incertidumbre que mantiene en alerta tanto a trabajadores como a usuarios.

En la provincia que gobierna Juan Pablo Valdés, el conflicto escala tras dos semanas de un "lockout" patronal parcial, donde los colectivos dejan de circular o reducen drásticamente su frecuencia durante la noche. En los últimos días, la Municipalidad confirmó que habrá multas severas para las empresas concesionarias.

Las compañías Ersa y San Lorenzo anunciaron la paralización del servicio: las unidades dejan de funcionar desde las 22 y retoman su recorrido recién desde las 6. La situación refleja un deterioro progresivo en la prestación del servicio, con impacto concreto en miles de usuarios que dependen del transporte para realizar sus actividades diarias.

A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio. Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado.

Aumento del boleto de colectivo Chaco-Corrientes

Mientras las autoridades deciden paralizar el servicio, la tarifa del boleto de colectivo Chaco-Corrientes registró un nuevo aumento hace algunas semanas. El ajuste fue confirmado por el secretario de Transporte del Chaco, Mario Rodolfo Díaz, y comenzó a aplicarse desde este fin de semana.

Durante este año, el pasaje del servicio interprovincial no había sufrido modificaciones, por lo que las compañías decidieron aplicar una suba de $590 a la tarifa, cuyo valor anterior para los recorridos habituales tenía un costo de $1.300.

De acuerdo con la información confirmada por las empresas prestatarias, los nuevos valores son: