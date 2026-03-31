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Colectivos

Efectos de la guerra: colectivos reducirán su frecuencia por la suba del precio de los combustibles

Las líneas que modificarán sus servicios operan en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Las cámaras pidieron a las autoridades que ejecuten medidas que les permita garantizar un normal funcionamiento del servicio. 

31 de marzo, 2026 | 20.23

Una serie de empresas de colectivos nucleadas en distintas cámaras anunciaron este marte que recortarán sus servicios debido a los altos aumentos en el precio del gasoil y medidas que eviten un inmediato traslado a costos. La medida entrará en vigencia este miércoles e incluirá, principalmente, una reducción de la frecuencia de los servicios. 

"La medida responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales, y a la falta de reacción de las autoridades, pese a los oportunos reclamos que les fueron formulados", indicaron en el comunicado al que accedió El Destape. En total firmaron cuatro cámaras: la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.); la Camara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T. U.P.B.A); la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.)

El repentino aumento del gasoil que denuncian las cámaras de colectivos es un claro efecto de la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán hace ya más de un mes. Desde hace varias semanas, el Estecho de Ormuz, por donde pasan más del 20% de los combustibles a nivel mundial, está virtualmente cerrado y el barril de petróleo oscila entre los 100 dólares y 106 dólares. Esto provocó aumentos inmediatos en los precios de los combustibles de todo el mundo. Algunos mandatarios alderedor del globo optaron por intervenir y no hacer tan traumático el traslado a precios, como es el caso de la italiana Giorgia Meloni y otros optaron por políticas de shock como el flamante presidente de Chile José Antonio Kast o el propio Javier Milei que ve cómo suben los precios y no ofrece ninguna solución. 

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El brent sube un 4,94 % ante la incertidumbre por la guerra en Irán

El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió este martes un 4,94 %, hasta 118,35 dólares, en el mercado de futuros de Londres, impulsado por la incertidumbre sobre la evolución de la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 5,57 dólares respecto al cierre del lunes, cuando terminó en 112,78 dólares, ante temores a una escasez de suministro debido al cierre parcial del estrecho de Ormuz, por donde circula un 20 % del petróleo mundial. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a países como el Reino Unido a "ir y tomar su propio petróleo" si Irán mantiene cerrado el paso estratégico, lo que no alimentó la esperanza de un próximo fin de la guerra.

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