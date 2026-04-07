Graciela Alfano reveló su pasado con Marcelo Tinelli y lo quemó en vivo: "Minutos"

La vedette tildó de precoz su relación con Tinelli.

Graciela Alfano visitó el nuevo programa de entrevistas de Carolina "Pampita" Ardohain y dejó varias frases que rápidamente se viralizaron. En esta oportunidad sobre Marcelo Tinelli.

Durante la charla, Pampita le preguntó directamente sobre el histórico conductor, con quien Alfano tuvo un fugaz acercamiento sentimental años atrás. Sin rodeos y fiel a su estilo frontal, la actriz respondió con contundencia cuando le preguntaron: "¿Marcelo, sí o no?". La reacción fue inmediata: "No, no".

Sorprendida por la seguridad de la respuesta, la conductora decidió insistir para conocer los motivos detrás de esa negativa tan categórica. "¿Por qué no? No, así tan decidida", quiso saber Pampita, generando aún más expectativa. Lejos de esquivar el tema, Alfano explicó su postura con total claridad. "No, porque ya pasó hace muchos años y yo no repito", afirmó.

La relación de Tinelli y Alfano

Desde ese momento, Pampita intentó profundizar sobre cómo había sido ese romance que durante años despertó comentarios en el ambiente artístico. La respuesta de Alfano volvió a sorprender por su sinceridad y sentido del humor. "Unos minutos, contando en total no sé si llegó a una hora", reveló entre risas, minimizando la intensidad del vínculo.

"Bueno, una hora está bien. ¿O no? ¿Una hora? ¿O vos querés más de una hora?", preguntó con picardía la condcutora. Finalmente, la exvedette decidió cerrar el tema con una frase que dejó en evidencia el presente vínculo entre ambos. "No, con él no. Ya somos amigos. Esto pasó hace tantos años que ya no hablamos cada tanto, lo quiero, qué sé yo", concluyó Alfano, dando por terminado un episodio del pasado que hoy recuerda con naturalidad y sin nostalgia.

El fragmento no tardó en viralizarse, alimentando nuevamente la curiosidad del público por las historias sentimentales que marcaron una época dorada del espectáculor.