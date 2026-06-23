Mark Zuckerberg ordenó a Meta que cree una aplicación de mercados de predicción: NYT

El director ejecutivo de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, llega a las afueras del tribunal para prestar declaración en el juicio, en Los Ángeles.

El ​presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, encargó recientemente a un pequeño equipo de ‌su empresa que ‌cree una aplicación para teléfonos inteligentes similar a Polymarket y Kalshi, informó el martes el New York Times, que citó a dos empleados con conocimiento del asunto.

Probablemente, la aplicación se basará en un sistema de ​puntos similar al ⁠de los videojuegos, en lugar de que ‌los usuarios apuesten dinero, pero, ⁠según el artículo, la ⁠empresa no ha descartado la posibilidad de que, con el tiempo, se pueda apostar dinero real.

La ⁠empresa no respondió de inmediato a ​una solicitud de comentarios de ‌Reuters, que no pudo ‌verificar de forma independiente la información.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los mercados ⁠de predicción ganaron gran popularidad durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 y han evolucionado hasta convertirse en activos que ​permiten ‌que los inversionistas apuesten a diferentes eventos, desde la política monetaria hasta los torneos deportivos. Plataformas de negociación como Robinhood e Interactive Brokers han lanzado ⁠contratos sobre eventos.

Según el artículo del Times, Meta denomina internamente a la aplicación "Arena", que funcionaría de forma independiente de sus aplicaciones de redes sociales, como Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger.

"Arena" es una de las varias aplicaciones que ‌Meta está probando, otra de las cuales es "Meta Photos", que está diseñada para generar nuevas formas de contenido multimedia, según el artículo.

Meta pretende hacer crecer la aplicación aprovechando su amplia ‌audiencia en las redes sociales y animándola a utilizarla, según el informe.

En abril, la empresa declaró ‌tener 3.560 millones ⁠de usuarios activos diarios, una métrica que usa para contabilizar a ​quienes abren cualquiera de sus aplicaciones en un día.

Con información de Reuters