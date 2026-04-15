Los 3 arqueros por los que puede ir Boca tras la lesión de Agustín Marchesín

Sin Marchesín: los tres arqueros por los que puede ir Boca para ganar la séptima

Agustín Marchesín sufrió una terrible lesión en la goleada de Boca Juniors por 3 a 0 ante Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la Copa Libertadores 2026 y la dirigencia tiene en sus manos la posibilidad de incorporar un arquero. Ante la baja sensible del ex Lanús, Juan Román Riquelme y compañía podrán avanzar por un guardameta de jerarquía. Si bien Leandro Brey es la primera opción, lo cierto es que los dirigentes pueden optar por tres candidatos.

Por supuesto, el objetivo del "Xeneize" no sólo es salir campeón a nivel local, sino también levantar por séptima vez en la historia el trofeo continental. Las chances están por el buen nivel mostrado hasta el momento por los dirigidos por Claudio Úbeda, pero el rol del portero es fundamental para mantener el cero bajo los tres palos y por eso no descartarían ir por otro. Claro que, ahora será turno del presidente definir si finalmente irá o no por uno de los tres apuntados para reemplazar a Marchesín.

Los tres arqueros por los que puede ir Boca para ganar la séptima Libertadores

Paulo Gazzaniga

El arquero argentino de 34 años nacido en Santa Fe ataja actualmente en el Girona de España y es una de las alternativas para ocupar el puesto de cara al resto del 2026. Su fanatismo por Boca puede ser clave en las negociaciones y también sus declaraciones de hace tiempo cuando contó acerca de su sueño de jugar en el fútbol argentino y más aún en el "Xeneize". Un dato no menor es que su contrato con el club que milita en LaLiga culmina en junio del 2027.

Paulo Gazzaniga es una de las alternativas para reemplazar a Agustín Marchesín en Boca

Juan Musso

El guardameta de Atlético de Madrid es del interés de Boca desde hace tiempo, pero las negociaciones nunca llegaron a buen puerto. De hecho, estaba en los planes de la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme antes del Mundial de Clubes 2025 pero finalmente se quedó en el "Colchonero". Hoy es titular en el equipo de Diego "Cholo" Simeone y está con un pie adentro en la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México.

Sergio Rochet

Es otro arquero de selección que los dirigentes tienen en carpeta desde hace tiempo, aunque todavía no hubo nada concreto. El inconveniente principal es que el uruguayo tiene contrato con el Inter de Porto Alegre de Brasil hasta diciembre del 2026. Mientras tanto, se prepara para disputar el Mundial con la "Celeste" de Marcelo Bielsa.

Los números de Marchesín en Boca

Partidos jugados : 53.

: 53. Goles recibidos : 40.

: 40. Vallas invictas : 24.

: 24. Títulos: 0.

El fixture de Boca en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores