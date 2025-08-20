La altura y edad de Agustín Marchesín: cuánto mide el arquero

Agustín Marchesín con la camiseta de Boca.

Agustín Marchesín es un arquero argentino con una extensa trayectoria, que cuenta con pasos por el fútbol local e internacional, partidos de la UEFA Champions League y la Copa Libertadores. Por supuesto, ser parte de la Selección Argentina, siendo parte del plantel campeón de la Copa América de 2021, donde el combinado albiceleste terminó con una racha negativa de 28 años sin títulos a nivel mayor.

Surgido del Club Atlético Lanús, le tocó surgir en un gran momento deportivo e institucional de la escuadra del sur del Gran Buenos Aires, al formar parte del plantel campeón del Apertura 2007, bajo la dirección técnica de Ramón Cabrero. Debutó el 1 de marzo de 2009 con Luis Zubeldía y tuvo gran presencia en los años posteriores con el "Granate". Fue allí donde llegó su primera convocatoria con la Selección en 2010.

Cuál es la altura y edad de Agustín Marchesín

En cuánto a sus características, Marchesín mide 1,88 metros y tiene 37 años.

Cómo fue la carrera de Marchesín en el exterior

En el 2014 fue vendido al Santos Laguna de México, proveniente de Lanús. Allí logró ganar el Torneo Clausura 2015 de ese país. Luego le llegaría la oportunidad de jugar en un grande de México como el América, al que llegó en diciembre de 2016 y ganó tres campeonatos, lo que empujó la posibilidad de que finalmente Marchesín pudiera jugar en el fútbol europeo, al llegar al Porto de Portugal.

En el conjunto portugués jugó la UEFA Champions League, y ganó títulos locales. Después, le tocó en 2022 llegar al Celta de Vigo y en 2024 regresó a Sudamérica para jugar en el Gremio de Brasil. Finalmente, su regreso a Argentina se produjo en el verano de 2015, al arribar a Boca, cuando estaba Fernando Gago como entrenador. Un ciclo que comenzó de la peor manera por la eliminación temprana en la Copa Libertadores.

Los equipos de Marchesín

C. A. Lanús (2007-14).

Santos Laguna (2015-16).

América (2017-19).

F. C. Porto (2019-22).

R. C. Celta de Vigo (2022-24).

Grêmio F. B. P. A. (2024).

C. A. Boca Juniors (2025-Act.).

Marchesín en la Selección Argentina

Su primera convocatoria llegó el 20 de agosto de 2010. Aquel día, el entrenador Sergio Batista lo citó como tercer arquero para enfrentar a España el 7 de septiembre en el Estadio Monumental. El partido finalizó con un recordado triunfo de la albiceleste por 4-1. En 2021, fue citado nuevamente por Lionel Scaloni para la lista de los jugadores que formarían parte de la Copa América, a pesar de no disputar ningún minuto, el arquero se consagró campeón con el seleccionado que tenía como titular al "Dibu" Martínez.