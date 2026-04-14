Dónde ver la Copa Libertadores 2026 de manera legal sin recurrir a Xuper TV o Fútbol Libre

La Copa Libertadores de América.

La Copa Libertadores es sin duda alguna el torneo más importante y prestigioso que tiene el continente. Aquel que los equipos de los 10 países que forman parte del Conmebol (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) sueñan con jugar y ganar. Una competencia que se disputa desde 1960 y por la que han pasado jugadores legendarios a lo largo de los años.

El certamen tiene en esta edición 2026 la presencia de seis equipos argentinos en fase de grupos, donde se destaca la vuelta de Boca Juniors. También dicen presente Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Lanús y los debutantes Platense e Independiente Rivadavia, mientras que Argentinos Juniors participó de la fase 2 del torneo (repechaje) y cayó en esa instancia por penales contra Barcelona de Guayaquil.

Por dónde ver la Copa Libertadores 2026

Ver encuentros por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

Los partidos de Copa Libertadores serán transmitidos por Fox Sports y la señal de streaming Disney +.

También se podrán ver algunos partidos por Telefé y por la plataforma Pluto TV.

Flamengo, el último campeón.

Cómo están compuestos los grupos de la Libertadores

Grupo A

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D

Boca

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona de Ecuador

Grupo E

Peñarol

Corinthians

Santa Fe

Platense

Grupo F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior

Sporting Cristal

Grupo G

Liga de Quito

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central de Venezuela

Todos los campeones de la Copa Libertadores