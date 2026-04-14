Dónde ver la Copa Libertadores 2026 de manera legal sin recurrir a Xuper TV o Fútbol Libre

La Copa Libertadores es sin duda alguna el torneo más importante y prestigioso que tiene el continente. Aquel que los equipos de los 10 países que forman parte del Conmebol (Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela) sueñan con jugar y ganar. Una competencia que se disputa desde 1960 y por la que han pasado jugadores legendarios a lo largo de los años.
El certamen tiene en esta edición 2026 la presencia de seis equipos argentinos en fase de grupos, donde se destaca la vuelta de Boca Juniors. También dicen presente Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Lanús y los debutantes Platense e Independiente Rivadavia, mientras que Argentinos Juniors participó de la fase 2 del torneo (repechaje) y cayó en esa instancia por penales contra Barcelona de Guayaquil.
MÁS INFO
Por dónde ver la Copa Libertadores 2026
- Ver encuentros por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.
- Los partidos de Copa Libertadores serán transmitidos por Fox Sports y la señal de streaming Disney +.
- También se podrán ver algunos partidos por Telefé y por la plataforma Pluto TV.
Cómo están compuestos los grupos de la Libertadores
Grupo A
- Flamengo
- Estudiantes
- Cusco
- Independiente Medellín
Grupo B
- Nacional
- Universitario
- Coquimbo Unido
- Deportes Tolima
Grupo C
- Fluminense
- Bolívar
- Deportivo La Guaira
- Independiente Rivadavia
Grupo D
- Boca
- Cruzeiro
- Universidad Católica
- Barcelona de Ecuador
Grupo E
- Peñarol
- Corinthians
- Santa Fe
- Platense
Grupo F
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Junior
- Sporting Cristal
Grupo G
- Liga de Quito
- Lanús
- Always Ready
- Mirassol
Grupo H
- Independiente del Valle
- Libertad
- Rosario Central
- Universidad Central de Venezuela
Todos los campeones de la Copa Libertadores
- 1960 — Peñarol (Uruguay)
- 1961 — Peñarol (Uruguay)
- 1962 — Santos (Brasil)
- 1963 — Santos (Brasil)
- 1964 — Independiente (Argentina)
- 1965 — Independiente (Argentina)
- 1966 — Peñarol (Uruguay)
- 1967 — Racing (Argentina)
- 1968 — Estudiantes (Argentina)
- 1969 — Estudiantes (Argentina)
- 1970 — Estudiantes (Argentina)
- 1971 — Nacional (Uruguay)
- 1972 — Independiente (Argentina)
- 1973 — Independiente (Argentina)
- 1974 — Independiente (Argentina)
- 1975 — Independiente (Argentina)
- 1976 — Cruzeiro (Brasil)
- 1977 — Boca Juniors (Argentina)
- 1978 — Boca Juniors (Argentina)
- 1979 — Olimpia (Paraguay)
- 1980 — Nacional (Uruguay)
- 1981 — Flamengo (Brasil)
- 1982 — Peñarol (Uruguay)
- 1983 — Grêmio (Brasil)
- 1984 — Independiente (Argentina)
- 1985 — Argentinos Juniors (Argentina)
- 1986 — River Plate (Argentina)
- 1987 — Peñarol (Uruguay)
- 1988 — Nacional (Uruguay)
- 1989 — Atlético Nacional (Colombia)
- 1990 — Olimpia (Paraguay)
- 1991 — Colo-Colo (Chile)
- 1992 — São Paulo (Brasil)
- 1993 — São Paulo (Brasil)
- 1994 — Vélez Sarsfield (Argentina)
- 1995 — Grêmio (Brasil)
- 1996 — River Plate (Argentina)
- 1997 — Cruzeiro (Brasil)
- 1998 — Vasco da Gama (Brasil)
- 1999 — Palmeiras (Brasil)
- 2000 — Boca Juniors (Argentina)
- 2001 — Boca Juniors (Argentina)
- 2002 — Olimpia (Paraguay)
- 2003 — Boca Juniors (Argentina)
- 2004 — Once Caldas (Colombia)
- 2005 — São Paulo (Brasil)
- 2006 — Internacional (Brasil)
- 2007 — Boca Juniors (Argentina)
- 2008 — LDU Quito (Ecuador)
- 2009 — Estudiantes (Argentina)
- 2010 — Internacional (Brasil)
- 2011 — Santos (Brasil)
- 2012 — Corinthians (Brasil)
- 2013 — Atlético Mineiro (Brasil)
- 2014 — San Lorenzo (Argentina)
- 2015 — River Plate (Argentina)
- 2016 — Atlético Nacional (Colombia)
- 2017 — Grêmio (Brasil)
- 2018 — River Plate (Argentina)
- 2019 — Flamengo (Brasil)
- 2020 — Palmeiras (Brasil)
- 2021 — Palmeiras (Brasil)
- 2022 — Flamengo (Brasil)
- 2023 — Fluminense (Brasil)
- 2024 — Botafogo (Brasil)
- 2025 — Flamengo (Brasil)