Por qué Zeballos no renueva con Boca y cuándo podría llegar a quedar libre

Si Boca no resuelve dos detalles, el "Changuito" podría quedar libre en los próximos meses

Una de las figuras del plantel de Boca que marca la diferencia dentro del campo de juego es Exequiel Zeballos. Aquella actuación destacada frente a River con su gol provocó que comience una curva ascendente en su rendimiento que generó que se enciendan algunas alarmas. Esto es producto de que recolectó interesados en el exterior y mucho más cuando su contrato se encuentra cerca de culminar.



“El Xeneize le ofrecería en estas semanas al santiagueño una actualización de su vínculo con el club”, expresaron desde Planeta Boca Juniors, pero lo particular de este anuncio fue que se dio el pasado 6 de enero. El paso de los días expone que las conversaciones siguen en el mismo punto y que el jugador todavía no apareció en una fotografía de las redes del club donde se lo pueda apreciar firmando su nuevo vínculo contractual.

Hay que recordar que Exequiel Zeballos tiene contrato con Boca hasta el 31 de diciembre y que a partir del mercado de pases de invierno puede sentarse a negociar con cualquier equipo que lo pretenda, además de celebrar un preacuerdo. Por lo general, este tipo de vínculos disponen de una fecha de vencimiento y no aseguran que el jugador se vaya a incorporar, sino que da un tiempo de exclusividad para llevar a cabo las negociaciones.



Según los trascendidos, el principal problema entre el jugador y el club es que no se ponen de acuerdo en dos detalles más que importantes. “Exequiel Zeballos quiere un contrato de menos tiempo del que le ofreció Boca y con una cláusula más baja”, expresó el periodista Luciano Cofano en Planeta Bostero. La intención del "Changuito" es que marcharse no sea un problema para el equipo que lo venga a buscar y más si se trata de un europeo.

No obstante, hay un detalle que calma la desesperación de los hinchas de Boca por el momento. “Libre no se va a ir, ya hay charlas”, expresó el periodista Emiliano Rdadi en Planeta Boca Juniors. Aunque esto no quita que pueda marcharse en el próximo mercado de pases porque desde Europa se menciona que se encuentra en el radar del Napoli de Italia, que lo sondeó en el verano y regresaría de manera más firme después del Mundial.

“Estamos hablando de una alternativa a Hojlund, que ha demostrado ser un jugador del Napoli, y han puesto sus ojos en un jugador de Boca Juniors, Zeballos”, señaló Pietro Lo Monaco, director deportivo del conjunto napolitano, en charla con Radio Napoli Centrale. “Es uno de los grandes objetivos del manager Giovanni Manna para la temporada 2026/27“, agrega el medio Diario La Nación de aquel país. Aunque no estarían convencidos de pagar los 20 millones que Juan Román Riquelme pretende para soltar al jugador.

