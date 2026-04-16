Los palitos de Merentiel a River desde Boca: el campo de juego y el arbitraje: "Favorecido"

Los palitos de Merentiel a River desde Boca: el campo de juego y el arbitraje

Se acerca una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors en el Estadio Monumental, del cual habló Miguel Merentiel. En la previa del encuentro que tendrá lugar en Núñez, el delantero del "Xeneize" apuntó contra el "Millonario", pero también opinó acerca del arbitraje. Por supuesto, sus dichos en el diálogo con los medios no tardaron en trascender en las redes, más aún sabiendo de la importancia de este encuentro.

Merentiel picanteó a River en la previa del Superclásico vs. Boca

"Llama la atención que el campo de juego esté así...", esbozó el atacante uruguayo horas después de la victoria de la "Banda" por 1 a 0 ante Carabobo por la Copa Sudamericana. Más allá de esta cuestión que puede afectar el desarrollo del encuentro, la "Bestia" aseguró que están enfocados en otro punto clave: "sabemos que el clásico es un partido diferente a lo normal así que veremos cómo están las condiciones del campo de juego y trataremos de fijarnos en lo que venimos haciendo".

Por otro lado, se refirió al arbitraje de este cotejo que estará a cargo de Darío Herrera y añadió: "Sabemos que alguna que otra vez no nos han favorecido más en cancha de ellos. No nos fijamos tanto en eso, nos vamos a fijar más en el partido, focalizarnos en lo que venimos haciendo con el equipo y el juego que es lo más importante". A su vez, Nicolás Figal también habló al respecto y sostuvo que no tienen "un buen recuerdo de los últimos partidos jugados en esa cancha".

Qué pasó cada vez que Darío Herrera dirigió un Superclásico

El colegiado en cuestión impartió justicia en seis oportunidades en el Superclásico de los cuales sólo una vez ganó River, tres Boca y las dos restantes fueron empates. El primero fue el cruce de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2015 que culminó con el episodio del gas pimienta y el último fue justamente en el Monumental donde cobró un penal para el local a un minuto del final que el delantero colombiano Miguel Borja cambió por gol. Ahora, trabajará junto a Juan Pablo Belatti y Pablo González como asistentes; Juan Pafundi como cuarto árbitro; Héctor Paletta en el VAR y Sebastián Habib en el AVAR.

Miguel Merentiel habló en la previa del Superclásico entre River y Boca en el Monumental

Los números de Merentiel en Boca

Partidos jugados : 156.

: 156. Goles : 54.

: 54. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: Supercopa Argentina 2023.

Cuándo se juega el Superclásico entre River y Boca: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Xeneize" tendrá lugar el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura del fútbol argentino a las 17. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium. Por otro lado, Darío Herrera será el árbitro de este trascendental cotejo en Núñez.