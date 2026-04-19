River vs. Boca: fecha, hora, TV en vivo y por qué ver el Superclásico por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

Boca y River en el último Superclásico.

River Plate y Boca Juniors se vuelven a enfrentar en otra edición del Superclásico del fútbol argentino. Dos equipos que cada vez que se enfrentan paralizan al país, con duelos que quedaron en la memoria de sus hinchas, que definieron campeonatos y también generaron controversias. Los hinchas del Millonario recordarán con mucho cariño la final que ganaron en la Copa Libertadores 2018 en Madrid, mientras que los simpatizantes del Xeneize chapean con las eliminaciones a su eterno rival en las Libertadores 2000 y 2004, así como con el hecho de no haber descendido.

En esta temporada 2026, el primer Superclásico del año será en este campeonato. Un partido que se juega en el actual formato de fase regular y que en este caso será parte de la fecha 15. Vale recordar que la AFA definió que los clásicos estén separados en dos grupos y se enfrentan en un fin de semana determinado. Así pasó con Independiente y Racing y Newell´s contra Central, entre otros.

Cuándo y a qué hora ver River contra Boca

Fecha: domingo 19 de abril.

Hora: 17 horas.

Lugar: Estadio Monumental.

Por dónde ver sin riesgos River contra Boca

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta es hacerlo a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta es hacerlo a través de los canales oficiales. El encuentro entre River y Boca será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports.

El historial entre Boca y River

Ángel Labruna, goleador top del superclásico River vs Boca con 16 tantos.