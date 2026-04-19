River vs. Boca: fecha, hora, TV en vivo y por qué ver el Superclásico por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde hacerlo de manera legal

River Plate y Boca Juniors se vuelven a enfrentar en otra edición del Superclásico del fútbol argentino. Dos equipos que cada vez que se enfrentan paralizan al país, con duelos que quedaron en la memoria de sus hinchas, que definieron campeonatos y también generaron controversias. Los hinchas del Millonario recordarán con mucho cariño la final que ganaron en la Copa Libertadores 2018 en Madrid, mientras que los simpatizantes del Xeneize chapean con las eliminaciones a su eterno rival en las Libertadores 2000 y 2004, así como con el hecho de no haber descendido.
En esta temporada 2026, el primer Superclásico del año será en este campeonato. Un partido que se juega en el actual formato de fase regular y que en este caso será parte de la fecha 15. Vale recordar que la AFA definió que los clásicos estén separados en dos grupos y se enfrentan en un fin de semana determinado. Así pasó con Independiente y Racing y Newell´s contra Central, entre otros.
MÁS INFO
Cuándo y a qué hora ver River contra Boca
- Fecha: domingo 19 de abril.
- Hora: 17 horas.
- Lugar: Estadio Monumental.
Por dónde ver sin riesgos River contra Boca
- Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta es hacerlo a través de los canales oficiales.
- El encuentro entre River y Boca será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports.
El historial entre Boca y River
- El Superclásico del fútbol argentino se jugó en 265 ocasiones. River y Boca cuentan con 233 juegos en certámenes locales (torneo y Copas nacionales oficiales) y 32 en competencias internacionales.
- De los 265 partidos oficiales, Boca se impuso en 93, River en 88 y hubo 84 empates. El Millonario marcó 323 goles y el Xeneize, 341. Vale aclarar que el 0-0 de 1919 no se computa porque el torneo fue anulado.
- Por Ligas de la Asociación del Fútbol Argentino fueron 217 encuentros, de los cuales Boca ganó 79 y River, 73, con 65 empates.
- En cuanto a Copas nacionales, se enfrentaron en 16 ocasiones, con 3 victorias de Boca, 5 de River y 8 igualdades.
- En enfrentamientos por copas internacionales, ambos equipos se vieron las caras 32 veces: Boca festejó 11 y River celebró en 10.
- En series mano a mano, la ventaja de River sobre Boca es de 13 a 8. Lo mismo ocurre en finales: 2 a 1.
- Además, se cruzaron en 124 amistosos, de los cuales Boca ganó 46 y River festejó en 41, con 37 igualdades.