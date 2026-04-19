Giro inesperado de Juan Román Riquelme a última hora para el River vs. Boca

Riquelme cambió los planes en Boca vs. River.

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, tomó una decisión inesperada con relación al Superclásico frente a River Plate en el estadio Monumental. El máximo ídolo de la historia del "Xeneize" cambió la costumbre que tiene, desde que es dirigente, cuando al equipo de sus amores le toca ser visitante contra el eterno archirrival.

La cuestión es que el mandamás "azul y oro" decidió ir al Monumental para acompañar a la delegación de Boca a diferencia de los últimos encuentros, en los que no había asistido al Antonio Vespucio Liberti de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, dirá presente para respaldar a los jugadores y al cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda.

En el cotejo más reciente en el Monumental, en abril del 2025, Riquelme no había ido junto al conjunto de Fernando Gago, que en aquella oportunidad cayó por 2-1. Sin embargo, en febrero del 2024 sí había ido en el encuentro que culminó 1-1. De hecho, sostuvo a la pasada por el anillo interior que "era roja para el 4", con relación a la no expulsión de Andrés Herrera por una fuerte patada a Kevin Zenón que el árbitro Yael Falcón Pérez apenas sancionó con tarjeta amarilla.

En otras ocasiones, apenas había viajado su amigo y director deportivo Marcelo "Chelo" Delgado. Lo concreto es que River ya prepara medidas de seguridad de último momento para recibir a Román.

Riquelme cambió los planes en Boca vs. River.

Riquelme habló en la previa del River vs. Boca

En la conferencia de prensa conjunta con su par del "Millonario" Stéfano Di Carlo, el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia y los futbolistas Gonzalo Montiel y Leandro Paredes, el "Torero" destacó: "Solamente que la gente disfrute mucho. Se van a ver buenos jugadores de los dos lados. Ojalá tengamos la suerte de disfrutar mucho. Se ve en todo el mundo, eso hace que sea el clásico más importante del mundo y esperemos que sea una fiesta. Es fútbol, que gane el que juegue mejor y que todos podamos ayudar".

Cómo ver River vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming

El partido entre River y Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 se jugará este domingo 19 de abril de 2026, a partir de las 17 horas en el estadio Monumental de Núñez. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports para toda Argentina. El streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow. El árbitro principal del partido será Darío Herrera.

Formaciones probables de River y Boca

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.