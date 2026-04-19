El primero como DT de River: cómo le fue a Eduardo Coudet ante Boca

El "Chacho" tiene varias victorias frente a Boca desde que se convirtió en entrenador.

Cada episodio del Superclásico del fútbol argentino cuenta con una serie de detalles que lo hacen único. Siempre hay algo nuevo para destacar y en esta oportunidad se trata del primero de Eduardo Coudet como entrenador de River. Su debut ante Boca será en el estadio Monumental. Aunque no es la primera vez que lo cruzará desde que dejó de jugar de manera profesional.

“Son partidos importantes, que te marcan. Ahora, punto de inflexión... Les doy mérito a los jugadores, ganaron seis de siete; la cosa viene bastante bien. Es un partido especial, sabemos lo que significa para el hincha, vamos a llegar muy bien. Hay un poquito de ansiedad, de todo. Ojalá sea un partidazo. Ojalá podamos hacer un gran partido, un partido completo, y regalarle el triunfo a la gente”, expresó en conferencia de prensa tras la victoria ante Carabobo.

Si se observan las estadísticas de Coudet como jugador frente a Boca, es posible apreciar que le ganó en cinco oportunidades; una de ellas fue con River y le convirtió un gol en el marco del Torneo Clausura del 2002. Mientras que presenció siete empates y fue derrotado en nueve ocasiones. Un muy negativo, pero que cambia de gran manera cuando se observa su segunda faceta.

En lo que respecta al rol del “Chacho” como entrenador, es posible un saldo más que positivo. Una sola vez perdió frente al Xeneize y fue cuando era técnico de Rosario Central y en el marco de la final de la Copa Argentina 2015. La cual es recordada por el insólito penal que Diego Ceballos le cobró en contra al conjunto rosarino, debido a que señaló falta, pero la misma había sido fuera del área.

“Es duro que se equivoquen así en una final, nos costó mucho llegar hasta acá. El gol era legítimo, el penal era afuera y el otro gol, en offside. Espero que ustedes lo analicen de esta manera; son cosas reales. Nos sacaron la final, no la perdimos”, expresó el entrenador en el pleno campo de juego del Mario Alberto Kempes después de que consumieran los 90 minutos de uno de los partidos más polémicos que el fútbol argentino tuvo.

Luego de aquel partido, Eduardo Coudet protagonizó dos victorias con Rosario Central frente a Boca y se despidió con un empate. Mientras que en su ciclo como entrenador de Racing expone que empató 2-2 en el Cilindro de Avellaneda, y a los pocos meses se despachó con una interesante victoria por 1-0 en la Bombonera. En este caso, su saldo es más que favorable y los hinchas del “Millonario” esperan que se extienda. Un triunfo podría provocar que ciertos rumores sobre la continuidad de Claudio Úbeda vuelvan a hacerse presentes.

“Estoy estupendo. Para mí, es una semana linda. Ahora viene un rival importante. Sé dónde estoy y lo que significa este club. Tuve la suerte de jugar unos cuantos Superclásicos. Es una semana diferente, quieras o no”, señaló Eduardo Coudet sobre cómo está manejando la ansiedad al ser el entrenador de River y tener un importante desafío por delante como es enfrentar a Boca en un estadio Monumental que estará colmado por 85 mil personas.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

Datos del partido

Hora de inicio: 17.00

Televisión: ESPN Premium / TNT Sports.

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Sebastián Habib