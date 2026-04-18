Thiago Almada volvió a ilusionar a Boca a horas del Superclásico ante River: "Hablo con Román"

Thiago Almada habló de Boca Juniors y su relación con Riquelme. En la previa ante River Plate, dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas.

A horas de un nuevo cruce entre Boca Juniors y River Plate, Thiago Almada volvió a quedar en el centro de la escena del "Xeneize". El mediocampista, con pasado en Vélez y presente en Europa, reconoció su vínculo con Juan Román Riquelme y dejó una frase que, aunque aclaratoria, alimenta la ilusión de los hinchas "Azul y Oro" en la previa del Superclásico.

La relación entre Almada y Riquelme no es nueva. Desde sus inicios en el fútbol, el actual jugador del Atlético de Madrid tuvo como referencia al ídolo de Boca, algo que marcó su formación futbolística y su estilo de juego.

En ese contexto, el propio Almada confirmó en una entrevista que mantiene contacto frecuente con el actual presidente xeneize. “Siempre hablo con Román, tenemos una muy buena relación”, reveló, dejando en claro que el diálogo entre ambos existe y se mantiene vigente.

Este vínculo, sumado al interés histórico de Boca Juniors por incorporarlo, alimenta constantemente las versiones sobre un posible desembarco en el club de La Ribera.

Más allá de su cercanía con Riquelme, Almada fue contundente al referirse a su futuro. En declaraciones recientes, el mediocampista dejó en claro cuál sería su preferencia en caso de regresar al fútbol argentino. “La prioridad la tiene Vélez”, afirmó sin rodeos, en referencia al club que lo formó y le permitió dar el salto al profesionalismo.

Sin embargo, en el mundo Boca cada palabra del campeón del mundo es analizada al detalle. El hecho de reconocer su relación con Riquelme y, además de no cerrar completamente la puerta, genera expectativa en los hinchas, que sueñan con verlo vestido de azul y oro en algún momento.

El interés del club no es reciente: Riquelme intentó sumarlo en distintos mercados de pases, aunque sin éxito. Aún así, la posibilidad sigue latente.

La Bombonera, un estadio que lo marcó

Aunque su identificación con Vélez es fuerte, Almada no dudó en destacar lo que significa jugar en la cancha de Boca. El enganche de Atlético de Madrid eligió a La Bombonera como el estadio más impactante en el que le tocó jugar.

“Cuando fuimos con Vélez fue increíble. Era chico, fuimos a penales y parecía que la cancha se venía abajo”, recordó. Esa experiencia dejó una huella en su carrera y refuerza la conexión emocional que mantiene con el club, más allá de no haber vestido nunca su camiseta.

Vélez, el club que marcó su carrera

Para entender la postura de Almada es clave repasar su historia. El volante surgió de las divisiones inferiores de Vélez, donde dio sus primeros pasos y se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

“Le debo mucho a Vélez, por todo lo que me dio a mí y a mi familia”, explicó el jugador, dejando en claro que su decisión no responde solo a lo deportivo, sino también a una cuestión emocional.

Ese sentido de pertenencia es el principal obstáculo para Boca en su intento de seducirlo. A pesar de su admiración por Riquelme, Almada prioriza el vínculo construido con el Fortín.

Las declaraciones de Almada no pasan desapercibidas en un momento clave. A horas del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, cualquier referencia vinculada al club genera un efecto multiplicador en el mundo del fútbol argentino.

Además, el mercado de pases siempre deja abierta la posibilidad de movimientos inesperados. Si bien el jugador tiene presente en Europa, su futuro a largo plazo es una incógnita.

En ese escenario, Boca se mantiene atento, sabiendo que cuenta con un aliado importante: la relación personal entre Riquelme y el futbolista.

¿Puede concretarse su llegada?

Hoy, la llegada de Thiago Almada a Boca Juniors parece lejana, principalmente por su presente en el fútbol europeo y su compromiso con Vélez en caso de regresar al país.

Sin embargo, el fútbol argentino ha demostrado en reiteradas ocasiones que los escenarios pueden cambiar rápidamente. Las relaciones personales, las oportunidades de mercado y las decisiones deportivas pueden modificar cualquier panorama. Por ahora, el mensaje es claro: Vélez corre con ventaja. Pero en Boca, la ilusión sigue intacta.