Las cinco bajas del River del Chacho Coudet para el Superclásico ante Boca

Las cinco bajas de River para el Superclásico ante Boca

River Plate recibe a Boca Juniors este domingo 19 de abril desde las 17 horas en el Estadio Más Monumental y Eduardo "Chacho" Coudet no contará con cinco jugadores de su plantel. De cara a un nuevo Superclásico, el DT del "Millonario" sabe que en las últimas horas sufrió algunas bajas sensibles y tendrá que buscar reemplazos rápidamente para no desarmar el esquema que hasta ahora funcionó. Por supuesto, no será una tarea fácil y mucho menos contra el rival de toda la vida.

El dueño de casa quiere estirar la racha positiva de seis victorias y un empate que lo mantiene invicto, pero para eso tendrá que imponerse ante el "Xeneize" que también llega en un buen momento. Los de Claudio Úbeda ganaron sus dos primeros compromisos en la Copa Libertadores y se ilusionan con triunfar en condición de visitante. Al mismo tiempo, Coudet sufre por los cinco futbolistas que quedarán afuera de este trascendental cotejo por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Quiénes son los cinco jugadores del River de Coudet que se pierden el Superclásico ante Boca

Juanfer Quintero

El colombiano sufrió un desgarro grado 1 en el psoas izquierdo en la victoria por 1 a 0 ante Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana y tendrá tres semanas de recuperación. Todavía no está confirmado quién ocupará su puesto, aunque de la mano del "Chacho" habitualmente es suplente.

Fausto Vera

El volante central que llegó con Marcelo Gallardo en el último mercado de pases tiene un esguince grado 2 en el ligamento colateral medial, razón suficiente para no estar en el Superclásico. Se estima que regrese a las canchas en poco más de dos semanas y mientras tanto el colombiano Kevin Castaño sueña con estar desde el arranque ante Boca. A su vez, Juan Cruz Meza también se perfila como candidato a tener su lugar en el mediocampo.

Fausto Vera se pierde el Superclásico en River ante Boca

Franco Armani

El arquero campeón de todo con River Plate no pasa su mejor momento a nivel físico y por diferentes molestias se perdió casi todos los partidos del año. Se espera que regrese en las próximas semanas, mientras que el joven Santiago Beltrán se adueñó del arco con buenos desempeños.

Maximiliano Meza

El volante con pasado en Independiente fue operado del tendón rotuliano tras el último Superclásico en La Bombonera y no juega desde noviembre del 2025. En cuanto a su regreso a las canchas, existe la posibilidad que se dé en el mes de mayo.

Juan Portillo

El exmediocampista de Talleres de Córdoba se recupera de una rotura de ligamentos y su vuelta al verde césped podrá ser recién para mediados del segundo semestre ya que la mencionada lesión la sufrió a principios del 2026.

La posible formación de River para el Superclásico ante Boca

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Cuándo se juega el Superclásico entre River y Boca: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Xeneize" tendrá lugar el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura del fútbol argentino a las 17. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium. Por otro lado, Darío Herrera será el árbitro de este trascendental cotejo en Núñez.