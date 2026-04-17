Los cuatro jugadores de Boca que se pierden el Superclásico ante River

Boca Juniors visita a River Plate este domingo 19 de abril desde las 17 horas en el Estadio Más Monumental en una nueva edición del Superclásico argentino y Claudio Úbeda no contará con cuatro futbolistas de su plantel. El "Xeneize" pretende seguir por la racha positiva de la mano del "Sifón" después de las dos victorias en la Copa Libertadores y visitará Núñez con la ilusión de llevarse los tres puntos. Si bien no definió el equipo, lo cierto es que ya hay un posible 11 para salir al verde césped.

El conjunto de casa, de la mano de Eduardo "Chacho" Coudet, no sólo quiere acortar la brecha en el historial, sino que también volver a la victoria contra el rival de toda la vida que lo venció en La Bombonera la última vez que se cruzaron. El elenco "Azul y Oro" busca terminar con el invicto del técnico "Millonario" y posicionarse mejor de cara a los playoffs del campeonato. Sin embargo, lo intentará sin cuatro jugadores importantes.

Quiénes son los cuatro jugadores del Boca de Úbeda que se pierden el Superclásico y por qué

Agustín Marchesín

El arquero "Xeneize" sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el encuentro ante Barcelona de Ecuador por la Libertadores y estará varios meses inactivo. Su lugar será ocupado por Leandro Brey bajo los tres palos.

Rodrigo Battaglia

El volante se recupera después de haber sido operado de una rotura del tendón de Aquiles y su vuelta tendría lugar recién después del Mundial 2026.

Agustín Marchesín será baja en Boca para el Superclásico

Edinson Cavani

Si bien comenzó a hacer trabajos con pelota hace pocos días, lo cierto es que todavía no estaría en condiciones de volver al verde césped. Se recupera de una hernia de disco. Hoy Adam Bareiro es la principal carta de ataque en dicha posición.

Carlos Palacios

El volante chileno fue operado el pasado mes de marzo por una sinovitis en su rodilla derecha y está en pleno proceso de recuperación. Tomás Aranda está siendo clave en su puesto y no hay dudas que estará desde el arranque.

Cómo formará Boca ante River en el Superclásico

Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.

Cuándo se juega el Superclásico entre River y Boca: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre el "Millonario" y el "Xeneize" tendrá lugar el próximo domingo 19 de abril en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura del fútbol argentino a las 17. En cuanto a la transmisión del encuentro en cuestión, estará a cargo tanto de TNT Sports como de ESPN Premium. Por otro lado, Darío Herrera será el árbitro de este trascendental cotejo en Núñez.

El historial de River vs. Boca en el Superclásico

El "Millonario" y el "Xeneize" se enfrentaron en 265 oportunidades, de las cuales 93 fueron para el conjunto de La Ribera, 88 para los de Núñez y las 83 restantes terminaron en empate. La última vez que se vieron las caras fue con victoria para el elenco "Azul y Oro" por 2 a 0 con goles de Exequiel "Changuito" Zeballos y Miguel Merentiel en La Bombonera el pasado 9 de noviembre del 2025. Por otro lado, el último cruce en el Más Monumental quedó en manos del dueño de casa que ganó por 2 a 1 con los tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi -empató transitoriamente Merentiel- el 27 de abril del año pasado.