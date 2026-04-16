River ya conoce las lesiones de Vera y Juanfer Quintero: ¿chau Superclásico ante Boca?

Vera y Juanfer, prácticamente descartados para el Superclásico.

River Plate sigue en vilo por las lesiones de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero frente a Carabobo de Venezuela, por la Copa Sudamericana 2026. El entrenador, Eduardo "Chacho" Coudet, se lamentó en la conferencia de prensa porque ambos jugadores fueron sustituidos y ya se conoce qué les pasó a ambos en el estadio Monumental.

El primer diagnóstico del mediocampista central surgido en Argentinos Juniors es un esguince leve en la rodilla derecha, aunque esperarán que se le desinflame la zona para hacerle más estudios en las próximas horas. De cualquier manera, ya está afuera del Superclásico frente a Boca Juniors y habrá que ver cuánto le demandará la recuperación final.

Por el lado de "Juanfer" Quintero en River, pidió el cambio luego de sentir una fuerte molestia en el aductor izquierdo a los cinco minutos del segundo tiempo. El número 10 colombiano, que perdió terreno con Coudet, fue reemplazado por Kendry Páez, el ecuatoriano de 18 años que le cambió la cara al equipo de tres cuartos de cancha hacia adelante. Desde el cuerpo médico del "Millonario" reconocieron que el ex Racing "está más afuera que adentro" del Superclásico ante Boca.

La "Banda" regresará a los entrenamientos este mismo jueves 16 de abril por la tarde en el Camp de Ezeiza y, seguramente, allí haya más precisiones con relación a los dos lesionados frente a Carabobo como local. Por lo pronto, el juvenil Juan Cruz Meza reemplazaría a Vera desde el arranque, en tanto que Páez o Ian Subiabre será la duda en el ataque.

Juanfer Quintero, muy mal en el River de Coudet.

La posible formación de River vs. Boca

De esta manera, el "Chacho" se inclinaría por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Cómo ver River vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming

El encuentro interzonal por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino será en el estadio Monumental el domingo 19 de abril a las 17 horas, con el arbitraje de Darío Herrera. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, en tanto que el streaming online irá por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.