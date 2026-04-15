Los cambios que piensa Coudet en River para el Superclásico ante Boca

Los cambios que piensa Eduardo "Chaho" Coudet en River Plate para el Superclásico ante Boca Juniors, por el Torneo Apertura.

River Plate tiene un obstáculo ante Carabobo, por la segunda fecha de Copa Sudamericana, pero ya empieza a enfocarse en el superclásico. Para el encuentro crucial ante Boca Juniors del domingo, Eduardo “Chacho” Coudet planea varios cambios, con el regreso de las figuras que tuvieron descanso por copa internacional.

Luego de haber puesto un “mix” frente a los venezolanos, es un hecho que, para recibir a Boca en el Monumental, Coudet volverá a incluir a los habituales titulares, una formación ya conocida desde que arribó al “Millonario”.

En el arco no habrá novedades, ya que sin el regreso de Franco Armani, quien todavía continúa recuperándose de una lesión, el que seguirá debajo de los tres palos será Santiago Beltrán.

Las primeras modificaciones que piensa Coudet para el superclásico aparecen en la defensa. Gonzalo Montiel volverá al lateral derecho en lugar de Fabricio Bustos, mientras que Lucas Martínez Quarta, que cumpió una fecha de suspensión en Copa Sudamericana, volverá a la titularidad como primer marcador central. Además, Marcos Acuña, de buen nivel, regresará al lateral izquierdo.

En la mitad de la cancha también existirían cambios relevantes. Aníbal Moreno será el dueño del semicírculo, mientras que Tomás Galván será uno de los enlaces y creadores de juego, como lo viene siendo desde que comenzó el año.

En el ataque, todo indica que “Chacho” volverá a confiar con los tres de siempre: con Ian Subiabre por una de las puntas, mientras que Facundo Colidio y Sebastián Driussi se repartirán el frente de la delantera. Si bien puede haber alguna sorpresa, como la inclusión de Juanfer Quintero o sumar un volante de creación, el entrenador confía en la formación que le dio resultados en sus primeros partidos y volverá a ponerla en funcionamiento ante Boca.

Formación probable de River Plate vs. Boca Juniors, por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio, Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Cuando es Boca vs River en el primer superclásico del 2026 en la Liga Profesional

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) oficializó la fecha del primer Superclásico de 2026 entre River Plate y Boca Juniors, uno de los eventos más esperados por los fanáticos del fútbol argentino.

Este apasionante enfrentamiento se disputará el domingo 19 de abril, a las 17:00 horas, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura. Además, la LPF confirmó que el partido tendrá lugar en el Estadio Monumental, la casa de River Plate.

Por otro lado, la revancha entre ambos se jugará en el segundo semestre, durante el Torneo Clausura, y en esta ocasión será en La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors, completando así el clásico de ida y vuelta que siempre genera gran expectativa. Vale recordar que el último duelo entre ambos equipos se disputó en La Bombonera, con una victoria contundente de Boca Juniors por 2-0. En tanto, el último Superclásico en el Monumental terminó con triunfo de River por 2-1, lo que suma picante a esta nueva edición que se aproxima.