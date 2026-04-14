Coudet no los quiere usar más: la prenda que River tildó de “mufa”

El entrenador del "Millonario" también es conocido por sus cábalas como usar bufanda en días de calor.

Si la historia del fútbol argentino tiene que ser representada en un libro, es necesario que en uno haya un capítulo dedicado de manera exclusiva a las cábalas. Son varios los clubes que creen en la presencia de energías negativas y buscan alejarlas con el fin de obtener los tres puntos. En el caso de River, se desprende un historial más que interesante con una prenda que los hinchas le piden a Eduardo Coudet que los jugadores no utilicen y así evitar los dolores de cabeza.

Hace unos días, se produjo el debut del “Millonario” en la Copa Sudamericana y lo hizo con un empate frente a Blooming en Bolivia. Lo particular de aquella jornada fue que comenzó con una tarjeta roja hacia Martínez Quarta, que buscó que el delantero rival llegara con comodidad al arco que se encontraba defendido por Santiago Beltrán. No porque no confiara en su compañero, pero quiso evitar que quedara en desventaja y el zaguero eligió sacrificarse.

Luego, la crónica del partido expone que River abrió el marcador con un tremendo golazo de Sebastián Driussi. Sin embargo, la presencia de un hombre menos provocó que el conjunto boliviano comience a crecer en campo y logre destrabar un tanto que dejó a la noche empatada. Esto dio pie a que surgiera una interesante estadística en la que se deja ver que la utilización de pantalones blancos en la equipación del “Millo” no traen buenos recuerdos.

Los últimos 10 partidos de River con pantalones blancos exponen que perdió frente a Newell’s, Lanús, Estudiantes y el Inter de Italia en el Mundial de Clubes. Por otro, se puede apreciar que no logró pasar del empate contra Blooming, Monterrey, Estudiantes en dos oportunidades, Independiente y Athletico Paranaense de Brasil. Mientras que la única victoria que consiguió se registró en la temporada 2021 frente a Argentinos Juniors y fue 2-0.

También se debe considerar que el “Millonario” sufrió cuatro expulsiones en los últimos 10 partidos cuando hizo uso del short blanco. Se registran las salidas tempranas de Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández y Kevin Castaño. Toda una serie de datos que le permiten a los hinchas pensar y manifestar en las redes sociales que desde el club deben encontrar una alternativa seria cuando algún organismo los haga utilizar este tipo de prenda.

El buen momento de Coudet como entrenador de River

El cambio de cuerpo técnico en pleno desarrollo del Torneo Apertura puede decirse que fue una decisión más que acertada de los directivos de River cuando recibieron la palabra de Marcelo Gallardo de que quería dejar el puesto. Es que el arribo de Eduardo Coudet como entrenador del plantel permite apreciar que se registraron cinco victorias de manera consecutiva que permitieron obtener la clasificación a los octavos de final cuando restan tres jornadas.

Esto no solo le da al “Millonario” la tranquilidad de que cumplió con uno de sus objetivos, sino que puede comenzar a preparar en exclusividad el Superclásico contra Boca y los demás partidos de la Copa Sudamericana. También es necesario destacar que el plantel se encuentra segundo en la tabla anual. Algo más que importante, pensando en el acceso a la Copa Libertadores de la próxima temporada. Hay que recordar que los primeros dos van directo y el tercer cupo da acceso al repechaje.