"Dormimos en el camión": así viven los conductores varados en la Patagonia

Cientos de camiones quedaron atrapados en la Patagonia argentina tras el cierre de pasos fronterizos con Chile, provocado por un fuerte temporal de nieve en la cordillera de Los Andes. El fenómeno afecta desde hace semanas a las provincias de Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro. Las autoridades cerraron más de 15 cruces internacionales y solicitaron a los transportistas consultar el estado de rutas antes de viajar. El cierre de los pasos generó una acumulación masiva de vehículos en distintos puntos de la región, convirtiendo la espera en una odisea para los conductores que deben trasladar mercancías hacia Chile y otros destinos.

En Añelo, Neuquén, el camionero Luis Hermosilla relató cómo vive la situación junto a colegas de Chile, Brasil y Uruguay. "Nos para la policía y nos devuelve a una estación de servicio. Dormimos acá en el camión, ocupamos nuestras cajas de cocina para poder cocinar", afirmó.

Más de 1.500 camiones varados en Pino Hachado

En el paso de Pino Hachado, más de 1.500 camiones permanecen estacionados por la acumulación de nieve y el congelamiento de la ruta 242. El Escuadrón 31 'Las Lajas' de Gendarmería Nacional aplicó el protocolo de emergencia de alta montaña y coordinó la asistencia a los transportistas. Hermosilla describió la espera: "Somos varios, chilenos, brasileños, uruguayos. Dormimos acá en el camión" , afirmó. El conductor señaló que la policía les indica cuándo pueden avanzar y que, en el caso de Añelo, los devuelven a una estación de servicio donde pueden usar baños y duchas.

La acumulación de vehículos generó un cuello de botella en pasos como Pino Hachado. Hermosilla puntualizó: "Se hizo un cuello de botella acá en Pino Hachado. La gente que trabaja acá no da abasto para la cantidad de camiones. Por este lugar cruzaban pocos camiones, pero ahora está, como es el único paso habilitado, están todos por acá" . Esta situación evidencia el impacto que tiene el cierre de múltiples pasos fronterizos en la logística de transporte, obligando a los conductores a concentrarse en los pocos puntos que permanecen operativos.

Pérdidas económicas y gastos adicionales

El cierre prolongado de los pasos fronterizos genera pérdidas económicas para los camioneros y las empresas de transporte. Hermosilla explicó: "Hay algunos que trabajan con sueldo fijo y otros, al menos yo, trabajo a porcentaje por vuelta. Al estar parado aquí, la mayoría estamos perdiendo porque no estamos produciendo nada" . El conductor detalló que este tipo de demoras no se compensa económicamente. "Este atraso es puro viaje y pura pérdida de tiempo, porque vos lo que necesitás es entregar la mercadería y no te pagan el día extra de estar varado por el temporal" , afirmó. Señaló que tanto empresas como conductores afrontan gastos adicionales para mantener las cargas y la cadena de frío, lo que incrementa el costo operativo de cada viaje.

Sobre la mercancía transportada, Hermosilla advirtió: "Voy con carne. Mientras no pierda su cadena de frío, no pasa nada. Pero está produciendo gasto, porque tengo que estar comprando combustible para mantener el equipo refrigerando" . Este testimonio pone en evidencia que, más allá de la pérdida de tiempo, los camioneros deben afrontar costos extras que no son cubiertos por las empresas ni por el Estado, lo que profundiza el impacto económico de la situación.

Asistencia y solidaridad en la emergencia

Las fuerzas de seguridad implementaron un sistema de estacionamiento en alta montaña para distribuir los vehículos y facilitar la asistencia. En Cutral Có y Zapala se concentra la mayor cantidad de camiones, mientras que en Las Lajas hay unos 280 vehículos retenidos. Gendarmería brindó apoyo con su cocina de campaña y la distribución de alimentos y agua. Hermosilla relató que, en algunas zonas, la comunidad local colaboró con los camioneros: "Por aquí ha pasado gente repartiendo agua, comida, torta frita y esas cosas" . No obstante, remarcó que quienes quedaron varados lejos de pueblos carecen de acceso a baños y alimentos, lo que hace que la espera sea aún más difícil.

En el grupo de comunicación de los conductores circuló la información sobre la habilitación de un autódromo en Neuquén con capacidad para quinientos camiones. Hermosilla señaló que, aunque existen instalaciones con baño y ducha, no está claro si todos los conductores serían trasladados allí.