Qué va a pasar con los marginados del "container" de River tras la conferencia de Di Carlo

Stéfano Di Carlo habló este martes 11 de agosto acerca del presente de River Plate e hizo mención a los futbolistas marginados del club para la segunda mitad de la temporada. El presidente del "Millonario" no se guardó nada acerca de esta cuestión y hasta asumió que fue "un error" la manera en la que se manejó la dirigencia. Mientras tanto, se espera que se defina qué sucederá con los que hoy quedan en el predio de Cantilo que todavía no definieron su futuro.

Mientras tanto, los de Núñez no levantan cabeza en el Torneo Clausura y acumulan cuatro derrotas al hilo que se suman a la de la final del Apertura contra Belgrano de Córdoba y la eliminación de la Copa Argentina con Aldosivi en octavos de final. Sin dudas, el presente es por demás preocupante y Eduardo "Chacho" Coudet no encuentra el rumbo. Por supuesto, la situación del "container" no ayuda para nada y a esto hizo referencia el mandamás de River.

Habló Di Carlo: qué va a pasar con los jugadores marginados del plantel de River

En principio, los futbolistas en cuestión se entrenan en el predio ubicado en Avenida Cantilo y siguen a la espera de conseguir club ya que no son parte de la Primera de River. Es el caso de Kendry Páez, Matías Galarza Fonda, Matías Viña, Germán Pezzella, Fabricio Bustos y Giuliano Galoppo. De los once que comenzaron la pretemporada en el país mientras el resto del plantel estaba en España, sólo quedan ellos que todavía no saben dónde seguirán su carrera.

Stéfano Di Carlo habló de los marginados en River

Por otro lado, hay varios jugadores que ya se fueron y tienen destino confirmado: Ian Subiabre (Tigre), Kevin Castaño (Atlético Mineiro), Maximiliano Salas (Independiente Rivadavia de Mendoza), Santiago Lencina (Burgos de España) y Alex Woiski (rescindió su contrato). Por último, Juanfer Quintero acordó con la dirigencia su desvinculación, Maximiliano Meza se convirtió en refuerzo de Independiente, el chileno Paulo Díaz llegó al Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, Franco Armani regresó a Atlético Nacional de Colombia y Facundo Colidio fue vendido al Vasco Da Gama de Brasil completando así las bajas en el mercado de pases.

El fixture de River en el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana