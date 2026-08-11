Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026-2027 en Provincia de Buenos Aires: la fecha confirmada

El calendario escolar 2026 ya tiene definida la fecha de cierre de las clases en la Provincia de Buenos Aires. Después del receso de invierno, las comunidades educativas entran en la última etapa del año lectivo, con la mirada puesta en diciembre y en el comienzo de las vacaciones de verano 2026-2027.

De acuerdo del cronograma oficial elaborado por el Ministerio de Capital Humano y el Consejo Federal de Educación (CFE), las clases en la Provincia de Buenos Aires finalizarán el martes 22 de diciembre de 2026. De esta manera, para la mayoría de los estudiantes, las vacaciones de verano comenzarán formalmente el miércoles 23 de diciembre.

Cuándo terminan las clases en Provincia de Buenos Aires

La fecha de finalización del ciclo lectivo bonaerense quedó establecida para el martes 22 de diciembre de 2026. Así, la provincia está entre las jurisdicciones que extenderán las actividades escolares hasta los últimos días previos a las celebraciones de fin de año.

El calendario forma parte de la planificación federal para 2026, que contempla un piso de 190 días efectivos de clase. Las 24 jurisdicciones acordaron sostener ese objetivo, con mecanismos de recuperación en caso de que no se alcance la cantidad prevista.

La Provincia de Buenos Aires no será la única jurisdicción en llegar hasta el 22 de diciembre: Mendoza también tiene previsto finalizar las clases ese día. En cambio, otras provincias cerrarán antes y La Pampa será la última en hacerlo, el miércoles 23 de diciembre.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano 2026-2027

Para los estudiantes bonaerenses que no tengan actividades escolares posteriores, el receso de verano comenzará el miércoles 23 de diciembre de 2026. Es decir, un día después de la finalización oficial de las clases.

Sin embargo, hay una diferencia importante: el final del dictado ordinario de clases no necesariamente significa que todos los estudiantes queden automáticamente liberados de toda actividad escolar. Aquellos que deban participar de períodos de intensificación de saberes, instancias de evaluación o mesas de examen pueden tener que concurrir durante las últimas semanas de diciembre.

Vacaciones de verano.

Por eso, para las familias, la fecha del 23 de diciembre funciona como el comienzo del receso estival para quienes hayan completado las actividades correspondientes, mientras que cada institución puede comunicar instancias específicas según el nivel y la trayectoria educativa de cada estudiante.

El calendario escolar 2026: cuándo termina el año en cada provincia

El calendario fue establecido a partir de la Resolución CFE N.º 508/2025 y contempla para cada jurisdicción las fechas de inicio, receso invernal y finalización del ciclo lectivo.

Miércoles 17 de diciembre

Formosa: es la primera provincia en finalizar el dictado ordinario de clases.

Viernes 18 de diciembre

La gran mayoría de las jurisdicciones argentinas concluirá el ciclo lectivo en esta fecha:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Entre Ríos.

Jujuy.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tucumán.

Martes 22 de diciembre

Provincia de Buenos Aires

Mendoza

Miércoles 23 de diciembre