Un famoso periodista en A24 no descartó ser candidato a presidente: "Quiero colaborar”

Durante una transmisión en vivo de A24, el fundador y periodista de Infobae, Daniel Hadad, no dudó en cuestionar la gestión de Javier Milei y, además, dejó abierta la posibilidad de una eventual candidatura presidencial de cara a las próximas elecciones.

En ese sentido, durante la entrevista, Nicolás Wiñazki le preguntó directamente sobre la posibilidad de adentrarse en la política y ser candidato. Ante la pregunta, Hadad respondió: “Mi vida es una vida dedicada a la comunicación, acá en la Argentina y en el continente. Y estoy muy feliz con lo que hago, pero a veces siento que estamos desperdiciando algo, que existe una oportunidad”.

Daniel Hadad durante su paso por A24.

Luego, el periodista profundizó sobre su mirada acerca de la situación actual del país y dejó un mensaje en relación con el futuro de la Argentina: “Argentina se ha caído muchas veces y quizás lo más lindo es que la gente, aún en la caída, tiene esperanza y se vuelve a recuperar. Nos hemos recuperado muchísimas veces. Lo que siento es que no podemos perder más tiempo”.

Daniel Hadad no descartó ser candidato a presidente en las elecciones 2027

Por otra parte, el SEO también expresó su mirada sobre el futuro político del país: “Di algunas charlas explicando por qué Argentina tiene que rápidamente entrar en el mundo de la inteligencia artificial, porque es un cambio enorme que hay que hacerlo pronto. Y quizás alguien entendió que eso era meterse en política”.

Luego, agregó una contundente afirmación: “Yo hoy, sinceramente, de lo que tengo ganas es de colaborar para que mi país funcione mejor. Por eso me dedico a visitar universidades, trato de hablar con científicos. La Argentina tiene un potencial humano todavía muy grande comparado con la región”.

Finalmente, el periodista dejó en claro su interés por involucrarse más profundamente en las problemáticas del país: “Si yo hoy hablase de una candidatura sería una irresponsabilidad. Las campañas hoy se hacen en seis meses. Argentina me dio absolutamente todo. Es el país que amo, es el país. Si bien vivo en los Estados Unidos ahora, hasta fin de año, vivo allá pero resido acá porque mi cabeza está las 24 horas pensando en Argentina”.