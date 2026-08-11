Brilló en América TV, se alejó de los medios y hoy vive un calvario: "No tengo ni para comprarme una gaseosa”

El ex participante de Gran Hermano (América TV), Brian Lanzelotta, publicó una serie de videos en sus redes sociales en los que contó que fue víctima de una estafa millonaria vinculada a su fábrica de papel higiénico en La Matanza. Según relató, perdió un monto que asciende a 17 millones de pesos.

Brian Lanzelotta en su fábrica de papel higiénico ubicada en La Matanza.

De acuerdo con su testimonio, todo comenzó cuando un supuesto cliente le realizó un pedido de 3.800 bolsones de papel higiénico, equivalentes a la carga de un semirremolque. El encargo debía ser entregado en el plazo de una semana. Para poder financiar la compra de la materia prima, el papel, los conos y las bolsas, su suegro solicitó un préstamo y le prestó el dinero.

Hasta ese momento, todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir distintos inconvenientes que complicaron el cumplimiento del pedido: “Fue una semana en la que nos pasaron muchas cosas, desde complicaciones con la máquina, desde el papel que tenía que llegar un día para poder trabajar y que nunca pasó”.

La estafa millonaria que vivió Brian Lanzelotta

Al momento de concretar el negocio, el supuesto cliente aseguró que realizaría la transferencia correspondiente al pedido. Según relató Brian Lanzelotta, el dinero habría sido enviado a la cuenta bancaria de su pareja, Mariana César, pero la operación fue rechazada debido a un error en el número de documento.

Ante esta situación, se comunicaron con el banco para conocer qué había ocurrido con la transferencia y cuándo podrían disponer del dinero. Desde la entidad bancaria les explicaron que, al tratarse de un sábado, la acreditación podía demorar entre 24 y 48 horas hábiles. Con esa información, decidieron esperar y continuar con el proceso del pedido, a la espera de que el dinero finalmente ingresara en la cuenta.

Sin embargo, el lunes por la mañana la transferencia todavía no se había acreditado. Fue entonces cuando comenzaron a tomar dimensión de lo que había sucedido y, según el relato del ex participante de Gran Hermano, descubrieron que habían sido víctimas de una estafa millonaria: “Me estafaron. Me robaron 17 millones de pesos. Yo hoy no tengo plata ni para pagarme una Coca, es la realidad. Me hicieron mierda. No sé cómo voy a pagar a mi suegro, a los proveedores”.