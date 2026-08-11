Federación polaca afirma que preparativos para Mundial femenino sub-20 siguen según lo previsto

FOTO DE ARCHIVO: Se ve el logotipo de la FIFA en Zúrich.

Polonia afirmó el martes que los preparativos para el Mundial sub-20 femenino de septiembre siguen según ‌lo previsto, con el ‌torneo en el foco ya que será el primer evento de la FIFA que se celebra en medio de la polémica contra su presidente, Gianni Infantino.

Será la primera competición desde que las 55 federaciones de la UEFA votaran por unanimidad a favor de boicotear ​los eventos de ⁠la FIFA, después de que Infantino propusiera -y posteriormente abandonara- ‌un plan para separar los derechos comerciales ⁠del Mundial y vender el ⁠20% de los mismos a inversionistas privados con el fin de recaudar unos 4.200 millones de dólares.

"Los preparativos avanzan según ⁠el calendario acordado y ya han entrado en ​su fase final", afirmó la federación polaca ‌en un comunicado a Reuters. "La ‌Federación Polaca de Fútbol (PZPN) no ha recibido ninguna ⁠información sobre la posible retirada de ninguna selección participante del torneo. Creemos que la situación actual se resolverá rápidamente".

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Nueva Zelanda se sumó a Francia al confirmar ​su intención ‌de competir en el torneo, que se celebrará del 5 al 27 de septiembre.

La Federación Inglesa de Fútbol y Canada Soccer indicaron que no tenían comentarios que hacer por el momento, ⁠mientras que se espera que Estados Unidos participe en el torneo. La Federación de Fútbol de Estados Unidos se negó a hacer comentarios.

La UEFA reafirmó la semana pasada su amenaza de boicot. Una fuente cercana a la situación afirmó que, durante las conversaciones del fin de semana entre las ‌confederaciones, se reconoció que podría ser necesario mantener conversaciones más adelante sobre torneos alternativos.

"Esas conversaciones aún no se han celebrado y se espera que no sean necesarias", afirmó la fuente.

El fútbol femenino sería el primer ámbito en verse ‌significativamente afectado si la disputa se recrudeciera de nuevo.

La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA está prevista para octubre ‌en Marruecos, ⁠y varias selecciones europeas, entre ellas Inglaterra, subcampeona del mundo, tienen programados partidos de clasificación ​para la Copa Mundial de 2027 en Brasil.

Con información de Reuters