Murió la mamá de Alejandro Fantino: el desgarrador adiós del periodista en Instagram

Alejandro Fantino atraviesa uno de los momentos más tristes y difíciles de su vida. En las últimas horas, el reconocido periodista y conductor confirmó en sus redes sociales la muerte de su madre, Chita, a quien despidió con unas emotivas palabras cargadas de gratitud y recuerdo.

A través de su cuenta de Instagram, el creador de Neura compartió un sentido posteo donde repasó la importancia que tuvo su mamá a lo largo de toda su carrera y en su vida personal. “Toca agradecerte mamita... agradezco todo lo que has hecho por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico sin que el miedo o la desesperanza embargara mi alma adolescente”, escribió de entrada.

En su carta de despedida, el santafesino le agradeció por el acompañamiento incondicional y por el amor hacia su entorno familiar más cercano, mencionando a su esposa, Coni Mosqueira, y a sus hijos Beltrán y Nahuel: “Gracias por la vida que me diste. Gracias por el amor con el que abrazaste a tus nietos que son mis hijos y parte de tu sangre. Gracias por tus sentimientos para con mi familia armada con el amor de mi vida que es Conita”.

La desgarradora despedida de Fantino a su madre en Instagram

Por otro lado, Fantino expresó la paz que le dejó haber compartido todo en vida con su madre antes de su partida. “Se va una mamá al cielo... pero queda 'la mamá' esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre. Te vamos a extrañar... pero ya sos parte del espíritu de la Virgen María que es la mamá de todos. Te amo fuerte y sabés que no quedó nada sin decirnos y eso nos hace vibrar con más amor que nunca”, reflexionó el conductor.

Finalmente, Alejandro recordó también a su padre, Jorge Fantino, quien falleció en junio de 2020: “Buen viaje... ¡saludame a papi y decile que a Beltrán lo voy a sacar islero y estrellero como él quería! Y voy a rezar especialmente para que estés con tu papá y tu mamá y converses y te rías con ellos todo lo que no pudiste en este plano. Descansá en paz mamita linda, DE NUEVO GRACIAS POR TODO”, concluyó.