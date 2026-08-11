Un club español quiere llevarse a Kevin Lomónaco de Independiente en este mercado de pases

Independiente recibió en las últimas horas una millonaria oferta por Kevin Lomónaco, cuyo futuro futbolístico podría estar en España después de este mercado de pases. Según informó el periodista Matías Martínez, Alavés presentó una propuesta que, si bien todavía no fue aceptada y deberá ser negociada, se acerca a las pretensiones económicas del club de Avellaneda. De esta manera, el conjunto de La Liga de España se suma al interés por el zaguero de 24 años y se convierte en un competidor del Grupo Pachuca por ficharlo.

La oferta del equipo vasco sería de 3 millones de euros netos por el 50% de los derechos económicos del ex Lanús, Tigre y Red Bull Bragantino. El monto de la operación está cerca de lo que pretende la institución de Avellaneda para concretar su salida, aunque todavía quedan cuestiones por resolver antes de que pueda cerrarse la transferencia.

Entre los puntos pendientes aparece la situación del 50% restante del pase, además de los bonus y objetivos que podrían incluirse en el acuerdo. Por eso, pese a que las negociaciones avanzan, aún no existe un entendimiento definitivo entre las partes.

Los posibles destinos de Lomónaco en este mercado de pases

Alavés ya cuenta con varios futbolistas argentinos en su plantel. Recientemente incorporó a Nicolás Valentini, surgido de Boca Juniors, y también tiene a Nahuel Tenaglia, Lucas Boyé y Facundo Garcés; este último, al igual que Imanol Machuca (refuerzo del 'Rojo' en este mercado de pases) se encuentra cumpliendo una suspensión de varios meses impuesta por la FIFA por haber utilizado documentación falsa para representar a Malasia.

Después de dos años y más de 80 partidos con el 'Rojo', Lomónaco espera una oferta para salir en este mercado de pases.

De todas maneras, Alavés no es el único destino posible para Lomónaco: el Grupo Pachuca también está interesado en el defensor y días atrás realizó averiguaciones sobre su situación. El conglomerado mexicano es propietario de Real Oviedo, equipo que actualmente milita en la Segunda División de España.

Mientras se resuelve su futuro, Lomónaco volverá a ser titular en Independiente este miércoles. El defensor se perfila para integrar la zaga junto a Juan Fedorco, tal como ocurrió en la derrota ante Platense, en el partido frente a Atlético Tucumán por los octavos de final de la Copa Argentina. Su regreso al equipo se produce a raíz de la lesión de Sebastián Valdéz.

El fastidio de Quinteros por el mercado de pases de Independiente: "No quiero hablar más del tema"

Consultado sobre los refuerzos y las bajas en el plantel profesional en pleno Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, el estratega del "Rojo" respondió: "Ya no quiero hablar más del tema, declaré lo que tenía que declarar...". "Esperamos que en estos días se puedan concretar, que llegue quien tiene que llegar y a seguir para adelante", deseó igualmente.

Al respecto de la inminente salida de Lomónaco rumbo al exterior, el técnico santafesino nacionalizado boliviano aclaró la situación. De paso, le metió presión a la Comisión Directiva: "Hoy Kevin jugó, pero creo que ya tiene todo solucionado y que tiene todo arreglado para irse. Así que esperemos poder tener al reemplazo lo antes posible, que pueda ser importante para el equipo".

Quiénes son los refuerzos de Independiente en julio de 2026

Maximiliano Meza , mediocampista ofensivo.

, mediocampista ofensivo. Imanol Machuca , volante ofensivo.

, volante ofensivo. Santiago Mele, arquero.

Las bajas de Independiente en julio de 2026