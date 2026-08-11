La defensa cerrada de Di Carlo al director deportivo español que trabaja en River: "Sabemos"

Stéfano Di Carlo rompió el silencio este martes 11 de agosto y habló, entre otras cosas, del flojo nivel futbolístico del plantel de River Plate comandado por Eduardo "Chacho" Coudet. Uno de los temas ligado a esta cuestión es la inclusión en la Comisión Directiva de Pablo Longoria, director deportivo español que trabaja en el club desde hace varias semanas y su rol. Sobre ello, el presidente de la institución se encargó de salir en defensa del mencionado dirigente con pasado en el Olympique de Marsella de Francia.

A raíz de las seis derrotas consecutivas del equipo -desde la final del Torneo Apertura vs. Belgrano de Córdoba hasta las cuatro fechas del Clausura y la Copa Argentina-, los hinchas apuntaron contra el nacido en Oviedo. A raíz de esto, mientras el mandamás se refirió al durísimo presente, también se encargó de dejar en claro que Longoria no es el culpable. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en las redes sociales.

Di Carlo defendió a Longoria, director deportivo español que trabaja en River

"Lo primero que digo es que una persona en 50, 60 días de trabajo no puede ser evaluada, es como este mercado. O sea, sí podemos responder por el mercado de enero, hacer un balance, reflexiones y autocríticas respecto a las decisiones. No lo podemos hacer aún de este mercado como tampoco lo podemos hacer aún por la figura del director deportivo", señaló Di Carlo en conferencia de prensa acerca del español y su trabajo en el club. A su vez, el dirigente aseveró que la dirigencia del fútbol está en su cabeza junto con la secretaría técnica "como siempre lo estuvo en el mismo rol que ha sido parte de todo el proceso de Enzo (Francescoli)".

Por otro lado, sobre Longoria agregó que su figura es para "darnos apoyatura en el diseño y el armado de una estructura de un montón de roles y funciones que tienen que ver con la operación del fútbol. Quizás el error fue no ponerle un nombre tradicional para el dirigente argentino de fútbol que es ponerle 'Gerente de Fútbol', pero te diría que estamos haciendo un montón de pasos y avances. Todo es tiempo y el fruto del trabajo nunca es inmediato y por eso no podemos hacer un balance aún", cerró.

Quién es Pablo Longoria, el director deportivo de River

Pablo Longoria es un ejecutivo español de 39 años nacido en Oviedo, que construyó una carrera meteórica en el fútbol europeo. Considerado un especialista en scouting y mercado de pases, comenzó desde muy joven analizando jugadores y partidos, lo que lo llevó a trabajar como ojeador en clubes como Newcastle y Recreativo de Huelva. Con el tiempo, su perfil creció y pasó por instituciones importantes como Atalanta, Sassuolo y Juventus, donde participó en decisiones clave de fichajes.

Pablo Longoria, el directivo español que trabaja en River

Su consolidación llegó en Valencia, donde fue director deportivo, y especialmente en el Olympique de Marsella, club en el que primero ocupó ese mismo rol y luego fue presidente entre 2021 y 2026. Durante su gestión en Francia, se destacó por ordenar la estructura deportiva, potenciar talentos y devolver al equipo a competencias europeas, lo que elevó su reconocimiento internacional. Su perfil se caracteriza por el uso intensivo de información, la rápida toma de decisiones y una visión global del mercado. Incluso es conocido por dominar varios idiomas y por observar una gran cantidad de partidos diariamente, lo que refuerza su reputación como un “adicto al scouting”.