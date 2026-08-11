Murió tras que dos autos cayeran de un puente en Mendoza y ahora buscan testigos: "Necesitamos saber"

Familiares de las víctimas del accidente fatal ocurrido el sábado en Guaymallén, donde dos vehículos cayeron desde el puente del Acceso Este hacia calle Alberdi, buscan testigos para reconstruir los hechos y esclarecer lo ocurrido. Como consecuencia del impacto entre una camioneta Nissan Kicks y un Jeep, murió un hombre de 43 años identificado como Claudio Assenza y varias personas resultaron heridas.

Aunque la Justicia ya imputó al joven de 19 años que conducía el Jeep y la investigación cuenta con un informe mecánico sobre el accidente, la familia considera que los testimonios de quienes presenciaron el hecho pueden ser relevantes.

Según Marie, familiar de la víctima, hasta el momento "se han comunicado varios testigos, algunos de mayor relevancia, otros de menor relevancia". Sin embargo, destacó especialmente a una persona que circulaba detrás de la Nissan y que asistió a las víctimas después del accidente. "En principio tenemos uno importante que además asistió a los familiares y que iba detrás del vehículo Nissan. Ese es uno de los testigos más importantes que tenemos. Pero necesitamos que esa palabra que nos han brindado a nosotros se concrete en la fiscalía con la declaración testimonial para sumar en la causa. Esa es la intención", señaló.

La familia insiste en que esos testimonios sean formalizados ante la Justicia para que puedan ser incorporados al expediente , ya que consideran que pueden aportar luz sobre las circunstancias exactas del siniestro.

La búsqueda de la documentación extraviada de la víctima

Además de los testigos, la familia intenta localizar documentación y pertenencias de Claudio Assenza que no fueron encontradas después del accidente. "Estamos buscando la documentación de mi cuñado, su billetera, su documento nacional de identidad y los documentos del vehículo, que no sabemos si han sido sustraídos o qué porque no los encontramos, no están en la escena, no están en la comisaría y no están en la morgue", sostuvo Marie. La falta de estos elementos genera incertidumbre en la familia, que necesita recuperarlos para avanzar con los trámites administrativos y cerrar aspectos legales vinculados al fallecimiento de Assenza.

Assenza viajaba en la Nissan Kicks junto con su esposa, Antonela y sus dos hijos menores. El hombre era contador y se desempeñaba como jefe de Costos y Presupuestos de Familia Zuccardi. Su pareja permanece internada en estado crítico en el Hospital Central, mientras que sus dos hijos en el Hospital Pediátrico Humberto Notti. El niño continúa en terapia intensiva con asistencia mecánica y su estado es reservado. Su hermana se encuentra en una sala común, en observación y estable. La familia atraviesa una situación desgarradora, con tres de sus miembros luchando por su vida mientras intentan, al mismo tiempo, obtener respuestas sobre lo ocurrido.

La reconstrucción del accidente en el Acceso Este

Según la acusación contra Francisco Santos, alrededor de las 11.32 del sábado ambos vehículos circulaban por el Acceso Este en dirección al oeste, con destino al Nudo Vial. El joven iba solo en su Jeep por el carril sur, es decir, el de alta velocidad. A su derecha circulaba la Nissan Kicks en la que viajaban Claudio Assenza, su esposa y sus dos hijos. De acuerdo con la investigación, el joven habría realizado una maniobra intempestiva para cambiar de carril, lo que produjo un primer contacto entre ambos vehículos.

Luego, las camionetas comenzaron a hacer trompos hasta que volvieron a chocar, atravesaron el guardarraíl izquierdo del Acceso Este y cayeron desde el puente hacia calle Alberdi. El impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos quedaron totalmente destruidos y las víctimas, atrapadas en el interior, lo que requirió la intervención de los bomberos para poder rescatarlas.

La causa sigue en etapa de investigación y la fiscalía espera incorporar todos los elementos de prueba disponibles, incluidos los testimonios de testigos que la familia está buscando, para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y si el joven imputado tuvo responsabilidad penal en el hecho. Mientras tanto, la familia de Assenza continúa su búsqueda de verdad y justicia, y solicita a cualquier persona que haya presenciado el accidente que se acerque a la fiscalía para declarar y aportar su testimonio.

Por su parte, la Justicia de Mendoza imputó al conductor el Jeep, Francisco Iván Santos (19), por su presunta responsabilidad en el accidente fatal. La medida fue comunicada este domingo, por el Ministerio Público Fiscal de la provincia. La fiscal de la Unidad Fiscal de Tránsito, Giselle Lana, acusó al joven por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas graves agravadas por ser más de una las víctimas, en concurso ideal. Según trascendió, el joven imputado no tiene antecedentes y la prueba de alcoholemia realizada tras el accidente dio negativa, lo que descarta que el alcohol haya sido un factor determinante en el siniestro.