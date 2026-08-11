Descuentos del 20% en un outlet Adidas con Mercado Pago: qué días ahorrar hasta $30.000 en CABA

Comprar zapatillas de primera marca a menor precio volvió a convertirse en una estrategia para cuidar el bolsillo. En ese escenario, los outlets ganaron protagonismo y el local de adidas de Distrito Arcos, ubicado en CABA, aparece con una promoción especial para quienes paguen con Mercado Pago durante los miércoles de agosto 2026.

El beneficio contempla un 20% de reintegro, con un tope de $30.000 y puede representar un ahorro importante en una compra de calzado o indumentaria deportiva. La clave está en aprovechar el día indicado y cumplir con las condiciones del medio de pago. Promociones similares de los miércoles con Mercado Pago ya fueron ofrecidas en el outlet.

Qué días de agosto hay 20% de descuento con Mercado Pago

La promoción se puede aprovechar todos los miércoles de agosto de 2026 en el outlet de adidas de Distrito Arcos. Las fechas para tener en cuenta son las siguientes:

Miércoles 5 de agosto

Miércoles 12 de agosto

Miércoles 19 de agosto

Miércoles 26 de agosto

Durante esas jornadas, quienes abonen utilizando Mercado Pago pueden acceder a un 20% de reintegro, con un tope de $30.000.

El beneficio puede resultar especialmente atractivo para quienes ya tenían pensado comprar productos del outlet, donde las promociones propias de adidas pueden combinarse con una oportunidad de ahorro vinculada al medio de pago, siempre de acuerdo con las condiciones vigentes al momento de realizar la operación.

Cómo funciona el ahorro de hasta $30.000

El cálculo es sencillo: el reintegro equivale al 20% del monto de la compra, aunque existe un límite de $30.000. Para alcanzar el máximo beneficio hay que realizar una compra de $150.000, ya que el 20% de ese monto equivale exactamente a $30.000. A partir de ese valor, el reintegro no continúa aumentando porque se aplica el tope establecido.

Outlet de Adidas.

Esto significa que, para aprovechar al máximo el beneficio, el punto de referencia es una compra de $150.000. En una operación de $200.000, por ejemplo, el ahorro efectivo sería de $30.000 y no de $40.000.

Dónde queda el outlet de Adidas en Distrito Arcos

El local de Adidas está dentro de Distrito Arcos, uno de los principales polos comerciales a cielo abierto de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. La dirección es Paraguay 4979, en la zona de Palermo, sobre las inmediaciones de Juan B. Justo. El complejo está a pocas cuadras de la estación Palermo de la Línea D de subte y cuenta con numerosas líneas de colectivo que circulan por el área. También dispone de estacionamiento subterráneo.

El outlet reúne productos de Adidas con descuentos sobre distintos modelos de zapatillas, indumentaria y calzado deportivo. En mayo de 2026, por ejemplo, se registraban rebajas de hasta el 50% en determinados productos, con modelos como Rivalry Low, F50 League FG/MG Messi, Campus 00s y otros clásicos de la marca.

El complejo comercial funciona todos los días de 10 a 22, aunque siempre es recomendable verificar el horario y las condiciones específicas de la promoción antes de realizar el viaje.