Jessica Hawkins, la estrella de Aston Martin, se refirió al futuro de las mujeres en la Fórmula 1: "Potencial"

La Fórmula 1 es un ambiente históricamente machista, con escasa participación de mujeres en pista, algo que sucedió por última vez en 1992 con Giovanna Amati, aunque la italiana ni siquiera llegó a disputar un Gran Premio. Desde entonces, solamente hubo mujeres como pilotos de prueba en algunos equipos, siendo una de las últimas Jessica Hawkins, quien en su momento incluso sonó para reemplazar a Lance Stroll en Aston Martin.

Como expiloto de la desaparecida W Series, la piloto británica se sumó al equipo de Silverstone en 2023, aunque ahora actúa más como una embajadora que como una integrante de la escudería inglesa. En aquella ocasión, Hawkins condujo el AMR21 en Budapest, un suceso que recordó en su reciente entrevista con el podcast Road to Success, en la que fue consultada acerca de las posibilidades de que las mujeres compitan en la F1.

“Creo que aún nos quedan unos años para eso. Pero sí creo que sucederá. Sería una farsante si me sentara aquí y dijera que no creo que vaya a suceder”, comenzó Jessica, que es una ferviente defensora de la F1 Academy. La competencia femenina tiene como objetivo funcionar como una escalera para las jóvenes promesas, que pueden seguir con su camino en F4, F3, F2 y llegar así a tener una oportunidad en la máxima categoría.

Desde su perspectiva, las mujeres pueden llegar a competir a la par con los hombres si se tiene la preparación adecuada, algo que no pudo llegar a completar cuando se subió al AMR21. “Estoy convencida, tras haber pilotado uno yo misma durante la mitad de la distancia de una carrera, de que podría haber completado toda la carrera. Me dolía mucho el cuello”, resaltó la británica, que señaló que la F1 Academy da mejores chances de mantener el buen nivel físico.

Y es que la W Series no tenía una preparación para el salto de exigencia que significa la F1, algo que sí se puede apreciar con la evolución gradual que busca promover la F1 Academy. Por ello, Hawkins considera que es posible que algunas pilotos lleguen a ser competidoras de la máxima categoría: “Es probable que algunas de ellas ni siquiera se den cuenta de cómo era la situación hace tan solo unos años. Creo que el campeonato tiene el potencial de forjar realmente a algunas pilotos”.

Hawkins lleva cuatro años en Aston Martin.

Pin, la actual esperanza de las mujeres en la F1

Mientras las promesas continúan desarrollándose en la F1 Academy, Doriane Pin es la que se encuentra más cerca de concretar una participación en la Fórmula 1. La francesa ganó el título de la academia el año pasado y arrancó la temporada como piloto de desarrollo de Mercedes, por lo que suma minutos en el simulador de F1, además de realizar otras tareas con los ingenieros y ser mentora de su sucesora, Payton Westcott.