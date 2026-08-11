Thiago Almada: hasta cuándo tiene contrato en River

Thiago Almada ya tiene todo listo para comenzar una nueva etapa de su carrera. El mediocampista de la Selección Argentina se convirtió oficialmente en jugador de River, luego de firmar este lunes su contrato y posar por primera vez con la camiseta del Millonario. Su llegada se concretó después de su paso por Atlético de Madrid y representa una de las grandes apuestas de la institución para reforzar el plantel.

El desembarco del campeón del mundo en Qatar 2022 se produce, además, en un momento de fuerte movimiento en el mercado de pases de River. La dirigencia aceleró las incorporaciones de futbolistas de jerarquía y experiencia internacional, en una ventana en la que también llegaron Ángel Correa y Nicolás Otamendi. En el caso de Almada, la operación se cerró en USD 20 millones, una cifra que convirtió su transferencia en la más costosa realizada por un club argentino.

Hasta cuándo tiene contrato Thiago Almada

Thiago Almada firmó contrato con River hasta el 31 de diciembre de 2030. El vínculo tendrá una duración de cuatro años y medio y lo mantendrá ligado al club de Núñez durante las próximas temporadas. De esta manera, la institución se aseguró a uno de los futbolistas argentinos de mayor proyección y experiencia internacional, con una apuesta a largo plazo para el proyecto deportivo.

La carrera de Thiago Almada

El mediocampista de 25 años surgió de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y construyó una carrera que lo llevó por distintos destinos antes de regresar al fútbol argentino. Después de debutar profesionalmente en el conjunto de Liniers, continuó su trayectoria en Atlanta United de Estados Unidos, Botafogo de Brasil, Olympique de Lyon y Atlético de Madrid.

Almada es uno de los refuerzos de River.

En el club brasileño alcanzó uno de los puntos más importantes de su carrera al conquistar la Copa Libertadores, antes de dar el salto al fútbol europeo. En su única temporada con Atlético de Madrid disputó 40 partidos oficiales, aunque fue titular en 18 oportunidades, y terminó su ciclo con cuatro goles y dos asistencias.

Ahora, Almada regresa al país para asumir un desafío diferente. River no solo incorporó a un futbolista con experiencia en Europa y en la selección argentina, sino también a un jugador llamado a convertirse en una pieza importante dentro de su estructura ofensiva. Su capacidad para manejar los tiempos, asociarse y generar desequilibrio es uno de los principales argumentos detrás de la fuerte inversión realizada.