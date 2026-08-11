El detalle íntimo de Alpine que reveló Franco Colapinto a la espera del GP de Países Bajos: “Presión”

Después de haber quedado en el decimoquinto lugar en el GP de Hungría, Franco Colapinto se encuentra a la espera de la reanudación del campeonato de la Fórmula 1, que entró en el receso hace unas semanas. Durante estos días, el pilarense ha participado de los test de Pirelli en el Hungaroring y disfruta de unas breves vacaciones antes de volver a los entrenamientos de cara al Gran Premio de Países Bajos.

Y es que la decimosegunda fecha de la temporada se disputará a fines del corriente mes, de manera que el piloto argentino necesitará ir recordando el Circuito de Zandvoort en el simulador. Ahora bien, mientras espera a todo esto, Colapinto también ha brindado una entrevista a Motorsport, la cual salió a la luz recientemente y cuenta detalles de la intimidad de Alpine en su primer año como titular en la máxima categoría.

En este sentido, uno de los detalles más íntimos del equipo galo que salió a la luz por la boca del pilarense ha sido el nivel de exigencia que se vive en la sede de Enstone, principalmente debido a Flavio Briatore. Por poner un ejemplo, Colapinto recordó lo sucedido cuando tanto él como Pierre Gasly sumaron en el GP de Canadá, ocasión en la que todos estaban contentos a excepción del empresario italiano.

“Terminamos P6 y P8 en Canadá, fueron puntos increíbles para el equipo, pero después de la carrera Flavio no estaba nada contento y siguió presionando al equipo”, reveló el argentino. El factor que preocupaba por entonces al asesor de Alpine era la lejanía con los punteros como Mercedes, Ferrari y McLaren, además que Racing Bulls ya empezaba a mostrar señales de mejoría, un camino ascendente que llevó a los de Faenza a liderar la zona media en Budapest.

Si bien muchos podrían considerar que fue una reacción desmedida de Briatore, Franco considera que es lo necesario para alcanzar los objetivos en la F1. “Ejercer esa presión sobre el equipo, incluso cuando las cosas salen bien, es su forma de liderar el equipo. Y, desde mi punto de vista personal, es una forma de tener éxito en la Fórmula 1 y alcanzar a los equipos punteros”, reflexionó Colapinto.

El italiano se sumó al equipo a mediados del 2024.

Horarios del GP de Países Bajos 2026 de F1

Tras el GP de Hungría, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Zanvoort, donde se disputará el Gran Premio de Países Bajos entre el 21 y 23 de agosto por la decimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: