Mark Zuckerberg defendió el acceso masivo a la superinteligencia

En medio del vertiginoso avance de la inteligencia artificial y los debates globales sobre su regulación, el fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg, publicó un extenso manifiesto titulado The Future is for Everyone. El ejecutivo expuso una postura filosófica y estratégica orientada a democratizar el acceso a la superinteligencia, argumentando que esta tecnología "promete dar un gran poder a todos y construir un futuro positivo para todos".

El ensayo de más de 6.500 palabras aborda tres ejes centrales: el impacto comunitario de las infraestructuras, la distribución masiva de la "superinteligencia personal" y el liderazgo geopolítico de Estados Unidos a través de un ecosistema abierto. Respecto al primer punto, Zuckerberg buscó aplacar la resistencia social frente a la construcción de centros de datos, asegurando que las inversiones de la compañía beneficiarán a las comunidades locales abaratando la energía e impulsando iniciativas ambientales como el compromiso de restaurar más agua de la que consumen para 2030, sumado al lanzamiento del Future Is For Everyone Fund.

En relación con el alcance de la tecnología, el directivo remarcó que la verdadera prosperidad proviene del "empoderamiento individual" y no de estructuras rígidas. "Poner el poder en manos de las personas para que persigan sus propias aspiraciones es la forma en que la humanidad ha avanzado más. Las ideas novedosas y los grandes avances rara vez provienen únicamente de instituciones establecidas", manifestó Zuckerberg. En esa línea, defendió el desarrollo de modelos de código abierto y descargables que puedan ejecutarse de forma local, evitando la dependencia de la nube y protegiendo la privacidad de las consultas, estrategia alineada con el reciente lanzamiento de Muse Glimmer.

Frente al temor generalizado por la destrucción de empleo, el CEO de Meta admitió que las empresas individuales podrían reducir sus plantillas, pero matizó que "esto no significa menos empleo en general", sino la proliferación de un mayor número de pequeñas firmas con equipos más acotados y herramientas de automatización para potenciar la salud, las finanzas y la creación de negocios.

Finalmente, en el plano geopolítico y regulatorio, Zuckerberg rechazó las restricciones a los modelos abiertos frente a la competencia de laboratorios extranjeros que operan con menos limitaciones. Para asegurar el liderazgo estadounidense, propuso un replanteamiento de las políticas de uso de datos y sugirió una colaboración directa donde las empresas compartan con el gobierno de los Estados Unidos los puntos de control intermedios de entrenamiento (los borradores avanzados de su Inteligencia Artificial) antes del despliegue masivo. De este modo, afirmó, el Ejecutivo contará con acceso temprano a las herramientas más potentes y "un ejército de ingenieros capaces de identificar y parchear problemas de seguridad".

Al concluir su exposición, el empresario renovó su promesa de un impacto social transformador. "Si estos esfuerzos tienen éxito, el futuro traerá una abundancia de agencia personal, expresión de ideas, profundización de relaciones, prosperidad económica y financiera, salud mejorada e inventos que hoy no podemos imaginar. Pero lo más importante es que el futuro lo crearemos todos nosotros y reflejará todos nuestros valores y perspectivas", sentenció.

Con información de EuropaPress.