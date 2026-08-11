El nuevo objetivo de la FIA: el sustancial cambio que tendría la Fórmula 1 para 2031

La nueva era de la Fórmula 1 no tuvo el mejor recibimiento, sobre todo por la mayor importancia que se dio a la parte eléctrica y la poca competitividad que se vio entre las marcas, sobre todo en las primeras fechas. Fenómenos como el “super clipping”, que derivó en el accidente de Oliver Bearman en Suzuka, solo empeoraron la situación, ni hablar de la gran promesa incumplida de tener coches más ágiles y pequeños.

Si bien en los papeles es verdad que los monoplazas de esta temporada tienen menor peso y dimensión que los del año pasado, en la práctica la diferencia apenas es notoria y hasta pasa desapercibida para los fanáticos. Justamente sobre esto habló Nikolas Tombazis, quien en una reciente conferencia de prensa defendió el reglamento actual, pero dejó claro que todavía hay cosas que pueden mejorarse hacia el futuro.

“Nunca hay que pensar que el trabajo está terminado. Pero creo que los coches pueden seguirse más de cerca”, reflexionó el director de monoplazas de la FIA, que advirtió que buscarán agilizar más los vehículos para 2031. Y es que, aunque los pilotos valoraron positivamente los nuevos chasis en cuanto a agilidad, está claro que hay cosas por resolver, siendo una de ellas que no se ha llegado a un punto óptimo en cuanto al peso.

“Me gustaría que fueran otros 80 kilos más ligeros y, quizá, todavía un poco más cortos y pequeños en el futuro. Ese es el objetivo: dar otro gran paso respecto a lo que era posible hacer ahora”, agregó. De esta manera, Tombazis dejó claro que la F1 no se detendrá con su situación actual, sino que buscará mejorar incluso más en las próximas temporadas y volver a los coches más pequeños, rompiendo con la tendencia que se había establecido al inicio del nuevo milenio.

“Creo que esta es la primera vez que los coches de Fórmula 1 se vuelven más ligeros desde, probablemente, el año 2000, o incluso antes”, cerró el directivo. Cabe mencionar que todavía está en discusión el actual reglamento técnico, sobre todo en cuanto a los motores, que han sufrido modificaciones en sus especificaciones después del GP de Japón y ya está confirmado que recibirán nuevos ajustes de cara al 2027.

Mercedes es el equipo más fuerte en la nueva era.

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