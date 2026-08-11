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Atención si usás Chrome para navegar: los ajustes clave que tenés que activar para cuidar tu privacidad

Cada vez que escribís algo en la barra de direcciones de Chrome, esa información no se queda solo en tu pantalla. Viaja, se procesa y ayuda a construir un perfil bastante detallado de tus hábitos de navegación, aunque casi nadie lo tenga presente mientras busca algo rápido.

11 de agosto, 2026 | 14.47
Google Chrome recopila tus datos

Chrome, el navegador más usado del mundo, recopila y transmite información de forma continua a los motores de búsqueda para optimizar la experiencia, ofrecer autocompletado y acelerar los resultados. El problema es que buena parte de los usuarios desconoce qué datos se transfieren en segundo plano y qué herramientas tiene disponibles para controlarlos.

Qué datos manda Chrome mientras escribís

Al escribir en la barra de direcciones, conocida como omnibox, Chrome puede enviar el texto que vas tipeando junto con tu dirección IP al buscador configurado, todo para poder sugerirte resultados en tiempo real. Como excepción, el navegador tiene mecanismos para frenar el envío de datos especialmente sensibles: si detecta que lo que escribiste podría ser una contraseña, el nombre de un archivo local o una ruta completa, bloquea automáticamente esa información antes de mandarla.

Los ajustes que tenés que tocar

El control principal está en la configuración de la cuenta de Google, que funciona igual sin importar el dispositivo.

Los pasos son:

  • Abrí Chrome y entrá en Configuración.
  • Andá a la sección "Tú y Google" y elegí Servicios de Google.
  • Buscá la opción "Mejorar las sugerencias de búsqueda" y desactivala si no querés que se envíen esos datos.
  • Revisá también "Ayudar a mejorar las funciones y el rendimiento de Chrome", que envía datos anónimos sobre el uso del autocompletado.

En el celular, el mismo ajuste está disponible desde la app de Chrome, en Configuración y luego Servicios de Google.

MÁS INFO

Otros hábitos que suman a la privacidad

Más allá de esos dos interruptores puntuales, hay costumbres que ayudan a reducir la huella digital en general: limitar la sincronización entre dispositivos cuando no es realmente necesaria, borrar el historial de navegación con regularidad, revisar los permisos que tiene otorgados el buscador que usas por defecto y mantener siempre el navegador actualizado a su última versión disponible.

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