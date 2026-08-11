Boca se apoya en los pibes y ganó de la mano de Flores

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 3-1 a Recoleta de Paraguay en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Santiago Ascacibar, Milton Delgado y Leonel Flores anotaron los tantos del triunfo, mientras que Pedro Ríos había adelantado a la visita.

Golpe inicial y respuesta xeneize

El conjunto paraguayo se puso en ventaja a los cinco minutos del primer tiempo. Pedro Ríos remató desde afuera del área, la pelota se desvió en el camino e ingresó por el primer palo del arquero Álvaro Montero.

A partir de la desventaja, Boca tomó la iniciativa y generó situaciones para igualar. Tomás Aranda probó de afuera a los 9 minutos y luego asistió a Santiago Ascacibar, cuyo cabezazo pasó cerca del poste. Más tarde, Miguel Merentiel asistió a Aranda, quien definió desviado de frente al arco. El equipo paraguayo tuvo una opción clara a los 29 minutos tras una pérdida de Leandro Paredes, pero Montero le ganó el mano a mano a Aldo González. Sobre el cierre de la primera parte, el arquero Nelson Ferreira le negó el gol a Ascacibar y un cabezazo de Merentiel pegó en el palo. En el rebote, Delgado estrelló su remate en el travesaño.

La jugada determinante del primer tiempo ocurrió en el minuto de descuento: Wilfrido Báez vio la tarjeta roja a instancias del VAR por un golpe sobre Leonel Flores, lo que dejó a la visita con diez futbolistas.

Ráfaga y contundencia en el complemento

Boca resolvió el partido en los primeros minutos del segundo tiempo. A los 3 minutos, Sebastián Villa envió un centro desde la izquierda y Ascacibar conectó de volea para marcar el 1-1. Dos minutos después, Villa volvió a asistir con un centro al primer palo que Delgado convirtió de cabeza para dar vuelta el marcador.

A los 16 minutos, Flores amplió la diferencia tras combinar con Merentiel y definir con un remate al ángulo derecho de Ferreira.

Recoleta contó con una oportunidad a los 18 minutos mediante un tiro de Orlin Barreto que Paredes despejó cerca de la línea. A los 23, el equipo visitante se quedó con nueve jugadores por la expulsión de Dairon Mosquera tras una falta sobre Flores. En el tramo final, Leandro Lozano tuvo la posibilidad de aumentar la ventaja con un disparo que pegó en el travesaño.

La definición de la serie

Con esta victoria, el conjunto de la Ribera alcanzó cinco partidos consecutivos sin derrotas. El encuentro de vuelta se disputará el próximo martes 18 de agosto en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay, donde se definirá el pase a los cuartos de final.